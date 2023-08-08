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Скандально известный орангутан Бату отмечает день рождения — вспоминаем, чем он прославился

Любимец новосибирцев умеет собирать дань с посетителей зоопарка, а еще едва не стал новогодним талисманом

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Бату отметит день рождения с женой Мишель, а сотрудники зоопарка обещают передать ему поздравления от всех новосибирцев

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Скандально известному орангутану Бату 8 августа исполнилось 24 года. Об этом рассказали сегодня в официальном Telegram-канале новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

— Бату родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, а в 2008 году был перевезен в Новосибирск. За эти годы он стал настоящей звездой, завоевав сердца многих посетителей своим умом, харизмой и находчивостью, — рассказали в зоопарке.

Бату стал любимцем новосибирцев благодаря уму, хитрости и отличному характеру: орангутан умеет носить одежду и с удовольствием надевает на себя рубашки и футболки, а еще умеет «рыбачить». Хитрый «лесной человек» (именно так переводится слово орангутан) делает «удочки» из тряпок и спускает их посетителям зоопарка, чтобы его могли угостить чем-нибудь вкусным. Несмотря на то, что работники зоопарка стараются следить, чтобы Бату не перекармливали, поток людей с бананами не иссякает.

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Последний раз преданные поклонники Бату сняли его за рыбалкой всего неделю назад

Видео: Екатерина Ескина

Скандальная известность пришла к Бату в 2021-м, когда Новосибирск готовился принять титул новогодней столицы России и мэрия предложила выбрать талисман из числа обитателей зоопарка. Сначала орангутана посчитали не новогодним животным, но очень быстро обаятельное животное обзавелось настоящим фан-клубом и шуточным статусом «кандидата от народа». Вскоре после этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что результаты голосования «были дискредитированы», и Бату символом нового года не стал, даже несмотря на победу в голосовании.

Удачнее сложилась карьера орангутана в 2016-м, накануне наступления по восточному календарю Года красной обезьяны. Тогда 24% процента новосибирцев выбрали его символом нового года.

Бату можно назвать молодым орангутаном: в неволе эти обезьяны могут дожить до 60 лет.

Ранее НГС опубликовал милое видео с самкой манула и ее подрастающими котятами. Несмотря на скромный результат в голосовании, манулов новосибирцы явно любят не меньше, чем орангутана Бату.

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ОрангутанБатуДень рожденияНовосибирский зоопарк
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