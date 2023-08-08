Скандально известный орангутан Бату отмечает день рождения — вспоминаем, чем он прославился

Бату стал любимцем новосибирцев благодаря уму, хитрости и отличному характеру: орангутан умеет носить одежду и с удовольствием надевает на себя рубашки и футболки, а еще умеет «рыбачить». Хитрый «лесной человек» (именно так переводится слово орангутан) делает «удочки» из тряпок и спускает их посетителям зоопарка, чтобы его могли угостить чем-нибудь вкусным. Несмотря на то, что работники зоопарка стараются следить, чтобы Бату не перекармливали, поток людей с бананами не иссякает.