Скандально известный орангутан Бату отмечает день рождения — вспоминаем, чем он прославился

Скандально известному орангутану Бату 8 августа исполнилось 24 года. Об этом рассказали сегодня в официальном Telegram-канале новосибирского зоопарка имени
— Бату родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, а в 2008 году был перевезен в Новосибирск. За эти годы он стал настоящей звездой, завоевав сердца многих посетителей своим умом, харизмой и находчивостью, — рассказали в зоопарке.
Бату стал любимцем новосибирцев благодаря уму, хитрости и отличному характеру: орангутан умеет носить одежду и с удовольствием надевает на себя рубашки и футболки, а еще умеет «рыбачить». Хитрый «лесной человек» (именно так переводится слово орангутан) делает «удочки» из тряпок и спускает их посетителям зоопарка, чтобы его могли угостить чем-нибудь вкусным. Несмотря на то, что работники зоопарка стараются следить, чтобы Бату не перекармливали, поток людей с бананами не иссякает.
Скандальная известность пришла к Бату в
Удачнее сложилась карьера орангутана в
Бату можно назвать молодым орангутаном: в неволе эти обезьяны могут дожить до 60 лет.
Ранее НГС опубликовал милое видео с самкой манула и ее подрастающими котятами. Несмотря на скромный результат в голосовании, манулов новосибирцы явно любят не меньше, чем орангутана Бату.