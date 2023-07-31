Орангутан Бату ловит на тряпичные «удочки» бананы от гостей зоопарка — забавное видео его рыбалки

В Новосибирском зоопарке посетители сняли на видео, как находчивый орангутан Бату «рыбачит» и добывает себе бананы. Он сделал тряпичную удочку и спустил ее из клетки. Ждать долго результата ему не пришлось.
— Кормили бананом орангутана. Служба охраны это не разрешает, но и не запрещает. Видео снимала сестра. Мы подошли, стояла толпа, и висела эта веревка из разорванных тканей. Я спросила, у кого есть банан. Мужчина сказал, что у него есть, но нельзя же. А я не первый раз вижу, что это пропускают. Говорю: «Привязывай». Дальше — на видео, — объяснила читательница НГС Юлия.
Уловка Бату не осталась незамеченной.
— Он когда съел, сидел довольный и потом резко переместился в угол, спрятал эту веревку. Смотрю, женщина из охраны подошла. Спрашиваю ее: «Вас боится?». Она ответила: «Поел и хватит». А он сидит, типа «я спрятался», а сам на нее косит, — добавила читательница.
На сайте зоопарка говорится о том, что сотрудники неоднократно просили не поддаваться на уловки Бату и не кормить его. Они регулярно отбирают у него «удочки», но орангутан делает новые.
В феврале прошлого года Новосибирский зоопарк опубликовал шуточный ролик, посвященный орангутану Бату, который стал известным на весь мир после выборов талисмана новогодней столицы, а также его жене Мишель.