Орангутан Бату ловит на тряпичные «удочки» бананы от гостей зоопарка — забавное видео его рыбалки

— Кормили бананом орангутана. Служба охраны это не разрешает, но и не запрещает. Видео снимала сестра. Мы подошли, стояла толпа, и висела эта веревка из разорванных тканей. Я спросила, у кого есть банан. Мужчина сказал, что у него есть, но нельзя же. А я не первый раз вижу, что это пропускают. Говорю: «Привязывай». Дальше — на видео, — объяснила читательница НГС Юлия.