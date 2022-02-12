«Мы раскрыли секрет Бату!» Новосибирский зоопарк снял шуточный ролик про семью орангутанов

Новосибирский зоопарк опубликовал шуточный ролик, посвященный орангутану Бату, который стал известным на весь мир после выборов талисмана новогодней столицы, а также его жене Мишель.
— Мы раскрыли секрет Бату! Всё просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина.
В случае с Бату — это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео, — говорится в сообщении зоопарка, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте».
Голосование за символ новогодней столицы было досрочно завершено 6 февраля по просьбе руководства Новосибирского зоопарка. Ранее орангутана Бату поддержали известные блогеры и политики. Позже о нем написали британские издания. О том, кто такой Бату, читайте в нашем материале.