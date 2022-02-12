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«Мы раскрыли секрет Бату!» Новосибирский зоопарк снял шуточный ролик про семью орангутанов

Видео опубликовано в официальной группе

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Орангутан Бату стал известен после голосования за талисман новогодней столицы

Орангутан Бату стал известен после голосования за талисман новогодней столицы

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Новосибирский зоопарк опубликовал шуточный ролик, посвященный орангутану Бату, который стал известным на весь мир после выборов талисмана новогодней столицы, а также его жене Мишель.

— Мы раскрыли секрет Бату! Всё просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина.

В случае с Бату — это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео, — говорится в сообщении зоопарка, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте».

Голосование за символ новогодней столицы было досрочно завершено 6 февраля по просьбе руководства Новосибирского зоопарка. Ранее орангутана Бату поддержали известные блогеры и политики. Позже о нем написали британские издания. О том, кто такой Бату, читайте в нашем материале.

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Новосибирский зоопарквидеоорангутан
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