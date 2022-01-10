Новосибирск получил титул «Новогодняя столица России»

В Нижнем Новгороде 9 января передали титул «Новогодняя столица России» Новосибирску. Торжественная церемония состоялась на Нижегородской ярмарке, как сообщили на сайте правительства Нижегородской области. Символ праздника — филигранную снежнику — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой передал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
— Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга — города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Нижний старше Новосибирска почти на семь столетий — нашему городу через год исполнится всего 130 лет, он еще молод. Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города. Такие мероприятия являются знаковыми для развития туризма, и Нижний Новгород еще раз доказал, что он является центром внутреннего туризма в нашей стране. Мы ждем нижегородцев в следующем году у себя в гостях. Надеемся, что тоже сможем всех приятно удивить, — цитирует Анну Терешкову пресс-служба правительства Нижегородской области.
На церемонии передачи снежинки, что также стало завершением праздничных мероприятий фестиваля, показали ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссера Татьяны Навки. Главную роль исполнила сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова.
СЮЖЕТ
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул «Новогодняя столица», учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий и пр. Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.
В декабре новосибирский фотограф Слава Степанов снял с высоты «Новогоднюю столицу России» и сравнил ее с Новосибирском.