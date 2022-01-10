Новосибирск получил титул «Новогодняя столица России»

В Нижнем Новгороде 9 января передали титул «Новогодняя столица России» Новосибирску. Торжественная церемония состоялась на Нижегородской ярмарке, как сообщили на сайте правительства Нижегородской области. Символ праздника — филигранную снежнику — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой передал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.



— Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга — города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Нижний старше Новосибирска почти на семь столетий — нашему городу через год исполнится всего 130 лет, он еще молод. Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города. Такие мероприятия являются знаковыми для развития туризма, и Нижний Новгород еще раз доказал, что он является центром внутреннего туризма в нашей стране. Мы ждем нижегородцев в следующем году у себя в гостях. Надеемся, что тоже сможем всех приятно удивить, — цитирует Анну Терешкову пресс-служба правительства Нижегородской области.