Новосибирский фотограф снял с высоты Новогоднюю столицу России и сравнил ее с Новосибирском

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в Новогодней столице России — Нижнем Новгороде. Полюбуйтесь шестью кадрами нарядного предпраздничного города, который, по словам фотографа, визуально очень сильно отличается от Новосибирска.



«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры России. Его запустили в 2012 году, чтобы сделать путешествия внутри страны более популярными. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим такое звание.



— Если оценивать Новосибирск в сравнении с другими городами, такими как Нижний Новгород или Казань — я уже не говорю о Питере и Москве — то мне кажется, что наш город украшен недостаточно. Все украшения сейчас сосредоточены в Театральном сквере. А остальная часть площади Ленина получилась темной. Многие знаковые здания вообще никак не подсвечены, например, часовня Святого Николая Чудотворца.