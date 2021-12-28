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Новосибирский фотограф снял с высоты Новогоднюю столицу России и сравнил ее с Новосибирском

На 2022 год этого звания удостоился Нижний Новгород

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Нижний Новгород в этом году поразил своей красотой

Нижний Новгород в этом году поразил своей красотой

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в Новогодней столице России — Нижнем Новгороде. Полюбуйтесь шестью кадрами нарядного предпраздничного города, который, по словам фотографа, визуально очень сильно отличается от Новосибирска.

«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры России. Его запустили в 2012 году, чтобы сделать путешествия внутри страны более популярными. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим такое звание.

— Если оценивать Новосибирск в сравнении с другими городами, такими как Нижний Новгород или Казань — я уже не говорю о Питере и Москве — то мне кажется, что наш город украшен недостаточно. Все украшения сейчас сосредоточены в Театральном сквере. А остальная часть площади Ленина получилась темной. Многие знаковые здания вообще никак не подсвечены, например, часовня Святого Николая Чудотворца.

Но после того, как поругал, хочется и похвалить. Я очень рад, что работает подсветка Краеведческого музея. Как по мне, это очень красиво, и даже куда красивее, чем подсветка Оперного театра. Для меня Новый год — самый ожидаемый праздник в году. Пожалуй, это единственный настоящий праздник в стране, который всех объединяет. Хочу пожелать новосибирцам больше путешествовать! Чтобы скорее закончились все ограничения и сдерживающие факторы, препятствующие этому, — рассказал автору НГС Слава Степанов.

Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника

Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника

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На площади работает каток, карусель, фуд-корт, новогодняя ярмарка, повсюду ходят артисты в праздничных костюмах

На площади работает каток, карусель, фуд-корт, новогодняя ярмарка, повсюду ходят артисты в праздничных костюмах

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В 2021 году Нижний Новгород отпраздновал свое <nobr class="_">800-летие</nobr>, поэтому, по словам новосибирца, город заметно облагородили

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Фотограф отмечает, что Нижний Новгород очень сильно отличается от Новосибирска в визуальном плане

Фотограф отмечает, что Нижний Новгород очень сильно отличается от Новосибирска в визуальном плане

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Нижний НовгородСлава Степановфото
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