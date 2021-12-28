28 декабря вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняКак журналист НГС сидел в засаде с налоговой
Все новости
Все новости

Здание оперного театра в Новосибирске подсветили зеленым светом

Такую подсветку выбрали из-за новогодних праздников

265
2Обсудить

Поделиться

Вечером всё здание театра мерцает зеленым

Вечером всё здание театра мерцает зеленым

Поделиться

Оперный театр в центре Новосибирска подсветили зеленым светом. Необычную подсветку выбрали из-за новогодних праздников.

— Режим такой подсветки связан с тем, что идет празднование Нового года и большое количество разных программ проходит на театральной площади. Поэтому и в этом, и в прошлом году была просьба от различных организаций дать такую подсветку. Ближе к елочке. Когда есть пожелание, мы идем навстречу организатору, — рассказали в пресс-службе оперного театра.

Такой оттенок выбрали из-за новогодних праздников

Такой оттенок выбрали из-за новогодних праздников

Поделиться

В пресс-службе добавили, что по договоренности подсветку можно менять

В пресс-службе добавили, что по договоренности подсветку можно менять

Поделиться

Оперный уже горел зеленым в прошлом декабре

Оперный уже горел зеленым в прошлом декабре

Поделиться

В ноябре Новосибирский театр оперы и балета включил фиолетовую подсветку. Тогда подсветку включили в рамках международной акции для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

праздниктеатр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter