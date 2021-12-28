Здание оперного театра в Новосибирске подсветили зеленым светом

Оперный театр в центре Новосибирска подсветили зеленым светом. Необычную подсветку выбрали из-за новогодних праздников.
— Режим такой подсветки связан с тем, что идет празднование Нового года и большое количество разных программ проходит на театральной площади. Поэтому и в этом, и в прошлом году была просьба от различных организаций дать такую подсветку. Ближе к елочке. Когда есть пожелание, мы идем навстречу организатору, — рассказали в пресс-службе оперного театра.
В ноябре Новосибирский театр оперы и балета включил фиолетовую подсветку. Тогда подсветку включили в рамках международной акции для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.