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Виноват Кремль? Британские издания написали о голосовании за символ новогодней столицы в Новосибирске

Публикации вышли в The Times и Mirror

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Голосование за талисман новогодней столицы завершили досрочно

Голосование за талисман новогодней столицы завершили досрочно

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В британских изданиях The Times и Mirror появились публикации, посвященные выбору талисмана новогодней столицы, которой Новосибирск был объявлен в начале этого года.

В The Times новость вышла под заголовком «Кремль пытается сфальсифицировать конкурс на талисман в сибирском зоопарке». Сообщается, что причиной отмены голосования стало активное участие оппозиции.

— Голосование сибирского зоопарка за новый талисман стало полем политической битвы, когда сторонники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального* сплотились вокруг орангутана, но голосование было полностью отменено. Третий по величине город России Новосибирск попросил жителей помочь ему выбрать талисман, чтобы отпраздновать его провозглашение «Новогодней столицей страны» 2022 года.

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Издание Mirror сообщает, что причиной отмены голосования стала попытка «сфальсифицировать результаты голосования за талисман зоопарка, чтобы помешать победе орангутана, поддерживаемого конкурентами».

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Голосование за символ новогодней столицы было досрочно завершено 6 февраля по просьбе руководства Новосибирского зоопарка. Ранее орангутана Бату поддержали известные блогеры и политики. О том, кто такой Бату, читайте в нашем материале.

* Внесен в перечень физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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The Timesзоопаркорангутанталисман
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