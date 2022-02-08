Виноват Кремль? Британские издания написали о голосовании за символ новогодней столицы в Новосибирске

В британских изданиях The Times и Mirror появились публикации, посвященные выбору талисмана новогодней столицы, которой Новосибирск был объявлен в начале этого года.

В The Times новость вышла под заголовком «Кремль пытается сфальсифицировать конкурс на талисман в сибирском зоопарке». Сообщается, что причиной отмены голосования стало активное участие оппозиции.



— Голосование сибирского зоопарка за новый талисман стало полем политической битвы, когда сторонники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального* сплотились вокруг орангутана, но голосование было полностью отменено. Третий по величине город России Новосибирск попросил жителей помочь ему выбрать талисман, чтобы отпраздновать его провозглашение «Новогодней столицей страны» 2022 года.