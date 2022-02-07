«Вроде зоопарк, но как бы и цирк»: художник, блогер, политик, ресторатор — об отмене выборов талисмана Новосибирска

«Фарс тут устроили не журналисты и блогеры»

Одним из первых по поводу отмены голосования высказался блогер Илья Варламов:

— Бату снова начал побеждать, но мэрия спешно свернула выборы талисмана. С результатом 39,39% победил Бату! Я уверен, сейчас администрация признает выборы талисмана нелегитимными и к следующему туру народного кандидата уже не допустит. Не хочу расстраивать сотрудников Новосибирского зоопарка, но фарс тут устроили не журналисты и блогеры, а те, кто инициировал вбросы за медвежонка и барса. Если бы голосование проходило честно, спокойно победил бы Бату, и ни мэрии, ни зоопарку не пришлось бы позориться на всю Россию, обвиняя «пятую колонну» в коварных планах.

Блогер предположил, кто бы мог стать самым удачным символом города:

— Если действовать логически, то новогодним символом Новосибирска следовало бы избрать манула или барса, потому 2023 год — код Кота (тигр не годится, потому что у него свой собственный год есть), — размышляет Варламов в своем блоге.

«Городом управляет зоопарк»