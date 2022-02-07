«Вроде зоопарк, но как бы и цирк»: художник, блогер, политик, ресторатор — об отмене выборов талисмана Новосибирска

Вечером 6 февраля стало известно, что мэрия Новосибирска по просьбе зоопарка отменила голосование за талисман Новосибирска — Новогодней столицы России. Зоопарк выступил с заявлением, в котором обвинил «ряд блогеров, депутатов, журналистов» в том, что «животные стали участниками фарса». Между тем три недели люди активно голосовали за зверей (пусть и за ограниченное число). Движение даже вышло за пределы Новосибирска. Участники с удовольствием стали «играть в выборы» и ждать оглашения победителя, которое должно было состояться за пять минут до полуночи 8 февраля. Ждали любого результата, но только не отмены этого народного голосования. НГС собрал мнения блогера, политика, художника, ресторатора и фрилансера — как они оценивают принятое решение об отмене выборов талисмана.
«Фарс тут устроили не журналисты и блогеры»
Одним из первых по поводу отмены голосования высказался блогер Илья Варламов:
— Бату снова начал побеждать, но мэрия спешно свернула выборы талисмана. С результатом 39,39% победил Бату! Я уверен, сейчас администрация признает выборы талисмана нелегитимными и к следующему туру народного кандидата уже не допустит. Не хочу расстраивать сотрудников Новосибирского зоопарка, но фарс тут устроили не журналисты и блогеры, а те, кто инициировал вбросы за медвежонка и барса. Если бы голосование проходило честно, спокойно победил бы Бату, и ни мэрии, ни зоопарку не пришлось бы позориться на всю Россию, обвиняя «пятую колонну» в коварных планах.
Блогер предположил, кто бы мог стать самым удачным символом города:
— Если действовать логически, то новогодним символом Новосибирска следовало бы избрать манула или барса, потому 2023 год — код Кота (тигр не годится, потому что у него свой собственный год есть), — размышляет Варламов в своем блоге.
«Городом управляет зоопарк»
Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко заявил, что результаты накручивают. Он отметил, что с утра воскресенья, 6 февраля, за одного из кандидатов проголосовали 30 тысяч раз, хотя на сайте за это время было в 15 раз меньше уникальных посетителей.
— Пока все пристально следили за медведем, с раннего воскресного утра почти
Сразу после отмены опроса Бойко прокомментировал это решение:
— По письму из зоопарка, якобы по причине иностранного вмешательства (не шутка) мэрия Новосибирска остановила голосование досрочно. Всегда знал, что городом управляет зоопарк, но раньше они этого хотя бы стеснялись, — написал депутат в «Твиттере».
«Орангутан превратился в народный символ города»
Художник Артем Лоскутов также поддерживал кандидатуру орангутана. Если в самом голосовании создатель «Монстрации» политической повестки не видел, то отчетливо разглядел ее в самом факте отмены опроса:
— Нам в очередной раз продемонстрировали, что выборы в России — фарс, даже такие, казалось бы, шуточные. Они не отражают реального настроения людей. А если отражают — надо их отменить. Во власти у нас какие-то ненастоящие новосибирцы. Они под дудочку Москвы пляшут, выполняют команду не выбирать обезьяну символом. Я надеялся на победу орангутана, конечно. Это идеальный символ для Новосибирска. Как и у новосибирцев, у него есть юмор, самоирония, способность посмеяться над собой. Я искренне не жду самоиронии от манула или белого медведя.
Лоскутов считает, что, несмотря на отмену голосования, Бату успел стать народным символом Новосибирска:
— Но на самом деле уже плевать на выборы, за три недели орангутан превратился в настоящий народный символ города. Ничего подобного у нас до сих пор не было, я на самом деле чувствую огромный потенциал в этом символе, он останется с городом навсегда и никуда уже не денется. Более того, эта история ушла далеко за пределы города. Как часто у нас что-то такое бывает? И не связанное при этом с негативом или трагедиями. Это историческое событие, — говорит Артем Лоскутов.
«Людям без чувства юмора очень тяжело живется в нашем городе»
Ресторатор Андрей Коротышев поддерживал орангутана Бату. В его честь он 5 февраля угощал гостей своего грузинского ресторана Mishiko куском 3-килограммового торта.
— Все животные равны! Еда вне политики! Это наши девизы по жизни, но мы не могли пройти мимо и не поддержать этого милого человекообразного парня — ведь он грузин! Он такой же брутальный, он крепкий хозяйственник и прекрасный семьянин, живет в небольшой квартире, зарабатывает тяжелым трудом. И, как у любого грузина, за порой суровой внешностью скрывается огромное, доброе сердце. Друзья, вне зависимости от того, симпатичен вам перебирающий лапками манул Айша, эмигрант Шилка или добряк Бату, сегодня и завтра мы угостим вас кусочком этого великолепного торта — ведь у батоно (господин с грузинского. — Прим. ред.) широкая душа, — анонсировал ресторатор угощение в «Фейсбуке».
Новость об отмене голосования Андрей Коротышев воспринял философски:
— Голосование за талисман я воспринял с юмором. Вообще скажу, что людям, у которых нет чувства юмора, очень тяжело живется в нашем городе. Политики никакой в этом не было, — сказал Андрей Коротышев.
«Абсурд на максимуме»
Сибирячка Светлана Гладкова призывала голосовать за манула. Сейчас она обескуражена решением мэрии и зоопарка.
— Это цирк какой-то. Вроде зоопарк, но как бы и цирк. Мне кажется, это абсурд на максимуме: горожане решили продемонстрировать свое чувство юмора, свою сплоченность. Получилось мило, показалось даже, что на таких странных штуках можно заметить то, что у нас еще есть гражданское общество, не все убили. Я умилялась тому, как взрослые серьезные люди среди моих друзей занимались пиаром орангутана, пилили смешные мемы и писали программы для отслеживания хода голосования.
Жительница Новосибирска выразила мнение, что отказ от голосования стал еще одним поводом сомневаться, что мы живем в гражданском обществе:
— Когда утром в субботу после развернутой кампании стало очевидно, что орангутан выигрывает, было какое-то воодушевление: вот, мол, посмотрите, хоть на этих выборах мы смогли высказать свое мнение. Ужасно обидно и абсурдно, что с нашим мнением не готовы считаться даже по таким поводам, — говорит Светлана Гладкова.
Пять кандидатов
Голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов мэрия Новосибирска запустила 13 января. Отдать свой голос предлагалось за пятерых обитателей Новосибирского зоопарка — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса и белого медведя.
Две недели назад, когда в опросе на сайте мэрии приняли участие только 3 тысячи человек, у Бату было всего 3% голосов, в то время как у всех остальных больше 10%, а лидировал белый медведь Шилка с 30,5% голосов. В какой-то момент вокруг примата выросло целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. Дошло до создания мемов с животным. В итоге за три дня до финиша орангутан побеждал в голосовании.
Как сообщала «Тайга.инфо», судьбой талисмана всерьез озаботились в администрации президента РФ. По информации издания, в мэрию Новосибирска из полпредства президента в СФО поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы победил орангутан.
В мэрии также сообщали, что талисманов в итоге может быть несколько.
На момент завершения голосования больше всего голосов числится за орангутаном Бату (39,39%). На втором месте с небольшим отрывом — снежный барс Саян (37,19%), затем идет белый медвежонок Шилка (11,94%), манул Айша (8,53%), амурский тигр Макс (2,95%). Проголосовали