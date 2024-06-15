«Как будто новое тело»: спортсменка из Новосибирска попала в шоу «Мужское Женское» — она перенесла операцию на позвоночник

Девушка занимается плаванием Источник: «Мужское и Женское»/1tv.com











Жительница Новосибирска Анастасия Вендерская попала в эфир федерального телеканала. Спортсменка стала участницей шоу «Мужское и Женское» (16+) Первого канала.



Девушка рассказала, что с детства занимается плаванием — она вошла в этот вид спорта в возрасте пяти лет. Позже, к 13 годам, у нее начал развиваться сколиоз — его выявили на медкомиссии перед соревнованиями.



— Я начала проходить спортивную медкомиссию для допуска к соревнованиям. Пришла к хирургу и как раз-таки он сказал: «Я вижу искривление у вас, вам нужно сделать снимки позвоночника». И мы начинаем с родителями капитально обследоваться, потихонечку лечиться, — сказала в эфире сибирячка.



Мать Анастасии Вендерской уточнила, что семья в какой-то момент обратила внимание на изменения осанки ребенка. Дочь продолжала заниматься спортом, но в дальнейшем родственникам на комиссии сказали — допуска к соревнованиям больше не будет. В результате семья решила обратиться в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.



— В день операции Настя позвонила и говорит: «Мама, сейчас я еду в операционную». Те часы, пока шла операция, для меня показались вечностью. И тут раздался звонок, — вспоминает мать девушки. — Когда я увидела — Настенька (позвонила, — прим.ред), трясущимися руками схватила трубку. И первое, что я услышала, конечно же, — она заплакала. Говорит: «Мамочка, мне очень-очень больно». Я тоже плакала и говорю: «Доченька, миленькая, у тебя будет все хорошо, я сейчас приеду».



В результате родители девушки сели в машину и отправились в Новосибирск — мать осталась с дочерью в больнице и помогала ей вставать на ноги. Сейчас Анастасия Вендерская уточняет, что ей вовремя сделали операцию, из-за чего она сможет всю оставшуюся жизнь провести с ровной спиной.



Операция прошла три года назад, в 2021 году. Как сообщили врачи медучреждения, пациентке для коррекции деформации позвоночника установили металлоконструкцию, которая сделана из сплава титана. Вместе с тем Анастасия Вендерская рассказала, что уже 2,5 года после восстановления посещает бассейн — она набирает форму и готовится к соревнованиям.



Сибирячка уточнила, что не может выступать в «здоровом» плавании, поэтому участвует в адаптивном спорте. Кроме собственных занятий в бассейне, девушка тренирует детей в клубе плавания, а также учится на инженера мостов и тоннелей.



Во время эфира ведущая программы спросила у жительницы Новосибирска, страшно ли ей было войти в воду после операции.



— Безусловно страшно. Это такое ощущение, как будто у тебя новое тело, и ты входишь в воду. И вроде это для тебя привычная среда, но совершенно все по-другому, — сказала девушка.

