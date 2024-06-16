«Она хитрая»: спасатели достали собаку из открытого коллектора на Виктора Уса — видео

Спасателей вызвал местный житель Источник: Спасатели МАСС/ телеграм-канал











В Новосибирске вчера, 15 июня, спасатели достали из колодца собаку. Животное провалилось в открытую яму, на которой отсутствовал люк.

— Собаку достали, территорию огородили сигнальной лентой. Информация о колодце без люка передана в контролирующие органы. Очень часто люди, которые хотят лёгкого заработка, снимают крышки на сдачу лома, не задумываясь о том, что в колодец (коллектор) может кто-то упасть, — рассказали в телеграм-канале спасателей МАСС.

Собака пыталась вырваться Источник: Спасатели МАСС/ телеграм-канал

Инцидент произошел на улице Виктора Уса в Кировском районе. Спасатели выезжали на вызов в 23:42. Собаку, как видно из видео, зацепили специальным устройством и вытянули. Но несколько раз животное пыталось вырваться.

