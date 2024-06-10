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Животные «Не выживет к зиме»: в озере в парке в Кольцово заметили черепаху — видео

«Не выживет к зиме»: в озере в парке в Кольцово заметили черепаху — видео

В Минприроды Новосибирской области сообщили, что администрации парка нужно обратиться в полицию

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Черепаху в озере заметили 10 июня

Жители наукограда Кольцово заметили водяную черепаху в озере в городском парке. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Защита леса в Кольцово».

Жительница наукограда Алена Рослик написала, что заметила черепаху утром в понедельник, 10 июня. Девушка опубликовала кадры, как крупное пресмыкающееся плавает по поверхности водоема, нетипичного для ее привычного ареала обитания.

Местные жители предположили, что ранее рептилия жила в домашних условиях, а в озеро ее просто подбросили, и теперь она может не выжить.

— В нашем пруду она не выживет к зиме. Как бы ее поймать? И к ветеринару, — обеспокоилась местная жительница.

Спустя время автор записи сообщила, что с ней связался мужчина, который регулярно плавает в озере. Он готов выловить черепаху и отдать ее неравнодушным местным жителям.

В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о черепахе в озере в Кольцово в ведомство не поступала. В данном случае администрации парка, где расположен водоем, необходимо обратиться в полицию.

В случаях, когда речь идет о животных, ареалом которых является Новосибирская область, необходимо обратиться в Минприроды.

На минувших выходных житель Новосибирска встретил лису на улице Тульской. Хищник попытался завести знакомство с котом сибиряка, всё попало на видео.

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Новосибирск Кольцово Черепаха
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