«Не выживет к зиме»: в озере в парке в Кольцово заметили черепаху — видео

Черепаху в озере заметили 10 июня Источник: «Защита леса в Кольцово» / Telegram, Татьяна Фатеева / NGS.RU











Жители наукограда Кольцово заметили водяную черепаху в озере в городском парке. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Защита леса в Кольцово».



Жительница наукограда Алена Рослик написала, что заметила черепаху утром в понедельник, 10 июня. Девушка опубликовала кадры, как крупное пресмыкающееся плавает по поверхности водоема, нетипичного для ее привычного ареала обитания.

Источник: «Защита леса в Кольцово» / Telegram

Местные жители предположили, что ранее рептилия жила в домашних условиях, а в озеро ее просто подбросили, и теперь она может не выжить.



— В нашем пруду она не выживет к зиме. Как бы ее поймать? И к ветеринару, — обеспокоилась местная жительница.



Спустя время автор записи сообщила, что с ней связался мужчина, который регулярно плавает в озере. Он готов выловить черепаху и отдать ее неравнодушным местным жителям.



В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о черепахе в озере в Кольцово в ведомство не поступала. В данном случае администрации парка, где расположен водоем, необходимо обратиться в полицию.



В случаях, когда речь идет о животных, ареалом которых является Новосибирская область, необходимо обратиться в Минприроды.

