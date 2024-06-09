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Происшествия «Левку съешь»: новосибирец встретил лису в Бугринском — на дороге перед диким зверем оказался кот. Видео

«Левку съешь»: новосибирец встретил лису в Бугринском — на дороге перед диким зверем оказался кот. Видео

Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях

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Инцидент случился на улице Тульской

Житель Новосибирска снял на видео лису, которую заметили на улице. Кадры с диким зверем разместили в паблике «Бугринский комитет» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что инцидент случился накануне на улице Тульской в микрорайоне Бугринский. Уточняется, что лис вышел из леса.

— В поисках еды лис бесстрашно вышел к человеку, попутно пытаясь завести знакомство с его котом, — сказано в сообщении.

Информация передана в профильное управление по охране животного мира

На кадрах видно дикое животное, рядом с которым стоит кот. Автор, предположил, что увидел лисенка, а также голосом попытался прогнать зверя.

— Ты чего, Левку съешь? Худой. Лисенок какой-то, — говорит автор видео. — Ты посмотри какой, агрессивный еще. Вот приблуда.

В пресс-службе Минприроды Новосибирской области уточнили НГС, что по конкретному данному сообщению информация передана в профильное управление по охране животного мира. Корреспондент издания также обратился в центр реабилитации диких животных с просьбой уточнить, поступали ли в него данные об обнаружении животного.

В середине мая дикая лиса вышла к жителям микрорайона «Чистая Слобода». Животное сняли на видео. В Минприроды региона объясняли, что расширение населенных пунктов вынуждает диких лисиц выходить к людям в поисках пропитания.

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Лиса Дикие животные Новосибирск Левобережье Животные
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