Шла к «Обскому морю»: в Новосибирске поезд сбил 18-летнюю девушку — она разговаривала по телефону

В Новосибирской области сегодня, 16 июня, утром электропоезд сбил 18-летнюю девушку. Её доставили в больницу с различными травмами. Как рассказали в транспортной полиции, инцидент произошел на остановке «Обское море».
— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшей является 18-летняя жительница города Новосибирска, которая в компании сверстников шла вдоль железнодорожных путей к остановочному пункту Обское море, разговаривая при этом по телефону, и не услышала звук приближающегося состава, — объяснили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО.
Машинист увидел компанию людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Компания успела отбежать на безопасное расстояние, а девушку ударило электропоездом. Пострадавшую доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Вчера, 15 июня, возле Димитровского моста лодка врезалась в баржу. Женщина погибла на месте, а двое пассажиров смогли выбраться на берег. Пятилетняя девочка находится в больнице.