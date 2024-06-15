Появились фото страдающей от онкологии принцессы Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон прибыла в Букингемский дворец Источник: HENRY NICHOLLS/AFP VIA GETTY











Страдающая онкологией жена наследника британского престола Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Ее засняли по пути в Букингемский дворец.



Принцесса прибыла вместе с семьей на церемонию Trooping the Colour. Она была замечена сидящей у окна в автомобиле. Рядом с ней находились ее 10-летний сын Джордж, 6-летний Луи, 9-летняя Шарлотта и супруг принц Уильям. Кейт была одета в платье белого цвета с черной каймой, а также широкополую шляпу.



Trooping the Colour — это торжественное ежегодное мероприятие в честь дня рождения монарха. В этот день проводится парад конной гвардии. Традиция существует с 1748 года.

