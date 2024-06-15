Появились фото страдающей от онкологии принцессы Кейт Миддлтон

Страдающая онкологией жена наследника британского престола Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Ее засняли по пути в Букингемский дворец.
Принцесса прибыла вместе с семьей на церемонию Trooping the Colour. Она была замечена сидящей у окна в автомобиле. Рядом с ней находились ее 10-летний сын Джордж, 6-летний Луи, 9-летняя Шарлотта и супруг принц Уильям. Кейт была одета в платье белого цвета с черной каймой, а также широкополую шляпу.
Trooping the Colour — это торжественное ежегодное мероприятие в честь дня рождения монарха. В этот день проводится парад конной гвардии. Традиция существует с 1748 года.
Ранее Кейт Миддлтон сообщила о прогрессе в лечении и планах появиться на торжественном мероприятии. В январе она перенесла операцию на брюшной полости. Публичные мероприятия с ее участием были отменены, и она не выходила в свет с декабря 2023 года. Позднее она призналась, что проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием. Подробнее о жизни принцессы можно почитать в нашем материале.