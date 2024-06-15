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Семья Бриллианты Зыкиной: что стало с племянниками певицы, устроившими войну за наследство

Бриллианты Зыкиной: что стало с племянниками певицы, устроившими войну за наследство

Несмотря на многомиллионное наследство, они продолжали жить в нищете

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Про коллекцию украшений Людмилы Зыкиной ходили легенды. «Королева русской песни», как называли ее поклонники, украшения любила. Зная это, руководители бывших советских республик и других стран не скупились на подарки народной артистке: серьги, кольца, колье. Да и сама Людмила Георгиевна любила побаловать себя дорогой покупкой.

Детей у Зыкиной не было, завещания она не оставила, а потому после смерти народной артистки СССР права на наследство — квартиру в сталинской высотке и коллекцию драгоценностей — предъявили племянники. Сергей, Георгий и Екатерина — дети сводного брата певицы.

Тогда же обнаружили, что драгоценности Зыкиной пропали. Позже их нашли у бывшей помощницы артистки Татьяны Свинковой и передали на ответственное хранение старшему из наследников — Сергею, у которого была подписанная братом и сестрой доверенность.

— Он сказал: «Я посчитаю, потом отдам твою долю». Он ушел, и всё. И пропал, — рассказывала потом на ток-шоу его сестра Екатерина.

Как племянники Зыкиной, жившие дружно до того, как на них свалилось многомиллионное наследство, воевали за коллекцию драгоценностей — смотрите в видео выше.

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Людмила Зыкина Наследство Родственники
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