С ушами эльфа, гитарой и планами на будущее: выпускники захватили набережную — репортаж с дня последних звонков

— Последний звонок классно прошел. Девочки расплакались почему-то. Не то чтобы грустно было. Не знаю. Все начали плакать, мне тоже захотелось. И не охота уходить и охота, — отмечает Маржона. Она планирует поступить в педагогический колледж.

Рядом с ней одноклассник Тима, который одолжил ей куртку. Он говорит, что его подготовка к экзаменам продолжается, хотя он весь год ходил к репетиторам.