С ушами эльфа, гитарой и планами на будущее: выпускники захватили набережную — репортаж с дня последних звонков

День последних звонков на Михайловской набережной в Новосибирске можно считать днем открытия летнего сезона. К концу мая вокруг всё зацветает, а дорожки и газоны заполняют выпускники с яркими лентами. Сюда повзрослевшие дети приезжают поколение за поколением. 2024 год не стал исключением, и накануне вечером 24 мая набережную практически захватили школьники. Корреспонденты НГС прогулялись по месту сбора выпускников, запечатлели, чем занимаются будущие студенты, и поговорили с некоторыми из них.
«Мы будем гулять и отдыхать»
В 2024 году последние звонки большинство школ провели 24 мая. Начало дня было теплым и солнечным, а вот к обеду подул холодный ветер. Да так, что некоторым выпускницам пришлось кутаться в куртки своих одноклассников. Ученица школы
— Последний звонок классно прошел. Девочки расплакались почему-то. Не то чтобы грустно было. Не знаю. Все начали плакать, мне тоже захотелось. И не охота уходить и охота, — отмечает Маржона. Она планирует поступить в педагогический колледж.
Рядом с ней одноклассник Тима, который одолжил ей куртку. Он говорит, что его подготовка к экзаменам продолжается, хотя он весь год ходил к репетиторам.
На одной из скамеек три девочки в фартуках снимают TikTok. Они обнимаются и смеются. Компания ребят играет на гитаре песню рок-группы «Дайте танк!» «Маленький».
— Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире, — поют почти бывшие школьники про детство.
Некоторые обсуждают предстоящие экзамены, а для некоторых это время, чтобы отдохнуть между бесконечными подготовками к ЕГЭ и ОГЭ.
— Мы будем гулять и отдыхать, — заявляет компания девочек из школы
Многие пришли на набережную со своими колонками. Какая-то парочка лежит на газоне и обнимается. Атмосфера праздника вокруг заставила и корреспондентов НГС вспомнить о своих последних звонках: о погоде, о слезах и о школьных знакомых.
Днем школьники выслушивали речи учителей, танцевали вальс и сами произносили прощальные слова. А вечером у них появилось время отдохнуть перед экзаменами. У кого-то испытания начинаются уже в понедельник. Как, например, у девятиклассницы из школы
— Буду скучать по друзьям в школе, — говорит она, улыбается и смотрит на подругу рядом. — По учителю Дмитрию Валерьевичу. Мы с ним хорошо общались.
У ее подруги (на фото сверху справа) сегодня был сумбурный день. Не только последний звонок в школе, но и сдача диплома в художественной школе. Девушка признается, что «художку» ненавидит, на ОГЭ планирует сдавать химию, а дальше продолжать учебу в
Две подруги прогуливаются по набережной и тихо что-то обсуждают. Выпускницы рассказывают, что на последнем звонке растрогались и заплакали. Хотя в начале что-то пошло не по плану, растерялись и заволновались. Но потом собрались и провели всё как надо.
— Сильное впечатление было, когда надо было дарить цветы. Очень трогательно. Когда учительница говорила про нас, она плакала там. Еще она возле меня стояла, и я стою и думаю, как бы не плакать. Грустно со школой прощаться, — рассказывает Наталья.
У девушки в ближайшее время план — хорошо сдать экзамены. Она собирается по целевому обучению в Барнаул. Будет учиться в юридическом институте. Ее подруга Татьяна хочет пойти по стопам брата.
— Я планирую в Новосибирск поступать, в РАНХиГС, на таможню. А если не получится, то в юриспруденцию и на какие-нибудь военные курсы. Хочу стать как брат — он военный. И отец тоже, — объясняет Татьяна.
Прогулки по вечерней набережной
В семь часов обстановка на набережной меняется. Выпускники стали шумнее, веселее и громче.
— Да куда ты пошел? — кричит один из подростков возле ТЦ «Река». Он в синем костюме и с лентой, в одной руке держит пиво, а другой обнимает девушку с такой же лентой.
Куда бы вы ни повернулись, вы можете увидеть подростков с лентами. В центре набережной у них в руках прозрачные стаканчики с красной жидкостью. А вот в закоулках можно увидеть школьников и с бутылками.
Мы встречаем двух парней, которые с энтузиазмом с нами разговаривают. Они приехали из области. Как рассказывают школьники, они живут в 20 километрах от города и сейчас спешат на автобус до дома.
— Я собираюсь поступать в медицинский. В Омск. В Новосибирске медицинский слабый и здание плохое, — считает один из парней.
Второй выпускник планирует на завод. Хочет получить образование инженера. Он объясняет, что там сейчас есть большой спрос и платят много денег. Молодые люди не успевают представиться: к ним подходит знакомая, которая говорит, что скоро приедет автобус, и они убегают.
В одном месте на набережной по пятницам взрослые учатся танцевать на специальной площадке. Эта пятница не стала исключением. Мимо танцующих проходит компания подростков, которые думают присоединиться или нет.
— К черту этот вальс, — восклицает один из них.
Компания оказывается из школы на Родниках. Нас они замечают первыми. Двое молодых людей просят их сфотографировать и говорят, что они рэперы. Только один из них выпускник, а второй — знакомый.
К восьми часам на набережную приехала машина полиции, которая встала недалеко от сцены. Людей в этот момент на главной площади стало поменьше, но вот возле ТЦ «Река» их количество как будто выросло.
Недалеко от полицейских толпа подростков водила хороводы. Мимо проходили две девушки с лентами.
— Всех, кто с лентами, с праздником! — крикнула одна из них. Ей закричали в ответ.
Кто-то вместе с нами уходил с набережной вместе с наступлением сумерек. Но по ощущениям в переходе больше школьников шли в сторону места общего сбора. Они смеялись, что-то громко обсуждали и были удивительно счастливы.
Что еще почитать по теме?
- «Прошло душевно, девчонки плакали»: журналисты и читатели НГС вспомнили свои последние звонки, — смотрим ностальгические фото;
- вальс выпускников и планы на работу в МВД: как в новосибирских школах прошли последние звонки — хроника;
- «Приходится экономить на еде». Сколько сейчас стоят услуги репетиторов и есть ли в них необходимость.