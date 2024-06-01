«Это всё на деньги Нади!»: репортаж из живописного села на краю Самарской области, где росла певица Надежда Кадышева

Когда-то по улочкам этого богом забытого села бегала будущая звезда Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Село Старый Маклауш скромно расположилось на самом краю Самарской области, на границе с Татарстаном и Башкирией. И если не знать, то можно не догадаться, что много лет назад здесь жила одна их самых ярких звезд отечественной эстрады — Надежда Кадышева, которая 1 июня отмечает 65-летие. Но помнит ли сама солистка «Золотого кольца» о своих корнях? Какие тайны о прошлом знаменитой певицы скрывает это маленькое село? Наши коллеги из 63.RU побывали на малой родине Надежды Кадышевой, чтобы узнать это.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Зимой за дровами на санках в лес ездили»

Старый Маклауш находится в живописной холмистой местности в Клявлинском районе Самарской области. Населенный пункт растянут в длину на 8 километров.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Даже в наши дни Старый Маклауш выглядит как традиционное село, каким мы, типичные городские, его представляем: деревянные домики с резными крылечками и ставнями, постоянно слышится меканье и кудахтанье, у местных чисто деревенский говорок. Атмосфера идеально подходит, чтобы взрастить знаменитую певицу-народницу.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мы хорошо живем. Кушать есть, в доме тепло есть, отопление, а не как раньше, когда зимой за дровами на санках ездили. Лес-то там, наверху. А сейчас красота, — рассказывает местная жительница Зинаида Стакина.



Скотины в селе много. Во время прогулки нам встречались целые стада жеребят, ягнят, козлят.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Куры и петухи гуляют по улицам свободно, даже по двору сельской школы.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Кстати, в одном из местных хозяйств держат особую породу бесхвостых петухов, от которых курицы несут голубые яйца. Хозяева даже шутят, что такие яйца на Пасху и красить не нужно.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Разумеется, все здесь друг друга знают. Например, зашли мы в сельскую школу, где училась Надежда Никитична. Нас встретил бухгалтер, мы завели беседу.



— А вы с троюродным братом Надежды общались? — спрашивает нас женщина.



— Да.



— Он мой крестный.



«Мама умерла рано, в годы войны отца задавил поезд»

На улице в наш визит было пустынно, практически ни души. Однако при разговоре с первой же гулявшей рядом бабушкой нам улыбнулась удача. На вопрос, остались ли в селе родственники Надежды Кадышевой, Зинаида Стакина указала нам на дом прямо за нашими спинами. Здесь живет троюродный брат певицы Владимир. А Зинаида упоминает, что она и сама его родственница — по мужу.

Зинаида застала еще родителей Надежды Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Из рассказа пожилой женщины становится ясно, что в Старом Маклауше жило не одно поколение Кадышевых. Здесь рос еще отец артистки с братом и сестрой.

— Кадышевы жили на дальнем конце села. Бедно, конечно, жили, но семья была хорошая. Дети сироты были, у них родители рано умерли, — рассказала Зинаида.

Подробную историю семьи нам поведал троюродный брат Надежды Владимир Стакин. Надежда Никитична младше его примерно на 8 лет. По окончании школы Владимир покинул родное село, служил в армии, пожил в самых разных уголках страны.

Владимир Стакин под старость решил вернуться к корням Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Только после выхода на пенсию мужчина вернулся на малую родину. С семьей Кадышевых Владимир в родстве по материнской линии:



— Наши с Надей дедушки были родными братьями, они служили на железной дороге. Надин отец, дядя Никита, тоже был железнодорожником, у них целая династия была. Дядина мама умерла рано, а в годы войны его отца задавил поезд. И дядю Никиту с сестрой Натальей и братом Ваней воспитывал мой дед, они жили все вместе. И поэтому дядя Никита относился к моему деду как к своему родителю. Помню, на все праздники он всегда приходил к дедушке в белом парадном кителе. Мама Нади, тетя Аня, не работала. Но в летнее время — это был закон — вилы или косу в руки — и на покос, сено для колхоза заготавливать, потом скирдовать. Раньше работы было предостаточно.

Мог быть дом-музей, но стал дом-развалюха

Дом, в котором жила маленькая Надя, сохранился до сих пор. И как к нему проехать, знают все. Правда, сейчас дом находится в плачевном состоянии. Впрочем, как отметил Владимир, так сейчас выглядит солидная часть построек в селе.

Здесь росла Надя Кадышева Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Внутри — разруха и запустение Источник: Роман Данилкин / 63.RU











У дома частично обвалилась крыша. А внутри и без того невысокий потолок просел так, что человек даже среднего роста будет упираться в него макушкой. Дом представляет собой классическую деревенскую постройку из бревен с деревянными ставнями, старой мебелью и печкой.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как говорят местные, после Кадышевых у дома было еще несколько владельцев. Нынешний статус постройки и земельного участка неясен: то ли владельцы умерли, то ли они есть, но живут где-то в другом месте.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Надя с детства любила изображать артистку»

Мама Надежды умерла в 1970 году, когда будущей артистке было всего 11 лет. В то же время ее отца Никиту Кадышева назначили начальником станции Дымка. Она находится в 12 километрах от Старого Маклауша, сейчас относится к Оренбургской области. Надежда тогда заканчивала четвертый класс, после переезда она перешла в школу-интернат в Бугульме, это уже Татарстан.

— Говорили, что уже в пятом-шестом классах на всех вечеринках она первым делом бежала к радиоле, включала музыку и запевала. В школьных концертах она тоже выступала. Она с детских лет любила петь, изображать артистку. Голосок у нее всегда был звонкий, — рассказывает Владимир.

Любовь юной Нади к пению отмечали все Источник: Uznayvse.ru











По словам сельчан, после перевода в школу-интернат Надя всё равно навещала родное село. Как вспоминает местный житель Анатолий, будущая певица приезжала на танцы в клуб, который тогда располагался в сельском храме.

Анатолий тоже помнит будущую звезду в годы юности Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Дядя Никита, оставшись с пятью девочками, — ему было сорок с копейками — привел в дом новую жену. Это было, когда они уже уехали отсюда. Ну люди разное болтают, я сам там не был, но вполне могу допустить, что общего языка она с детьми не нашла. Сначала старшая сестра Вера переехала в Яхрому в Подмосковье, и после окончания восьми классов к ней уехала и Надя, — вспоминает Владимир Стакин.



Так началась история становления солистки ансамбля «Золотое кольцо», народной артистки России Надежды Кадышевой. А ее родное село продолжило тихую и скромную жизнь.

«На ее концерт съезжались на тракторах и лошадях»

Конечно же, о том, что в Старом Маклауше жила народная артистка, знают все местные жители. Тем более что большая часть сельчан — люди уже немолодые и сами застали те времена, когда здесь жила Надежда Никитична:

— А что мы можем сказать? Конечно, молодец! Выбилась в люди, это гордость нашего села. Голос у нее золотой и всегда был таким, ничего тут не можем сказать.

Сельчане гордятся своей знаменитой землячкой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но и сама певица малую родину не забыла. Одно из главных событий в новейшей истории Старого Маклауша — большой концерт, который Надежда Никитична устроила со своим ансамблем в конце 90-х на возвышенности за селом.

Вот на этой самой опушке и проходил концерт Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как вспоминают местные, сцену для выступления собрали быстро, а на концерт «съехалась вся Татария».



— Со всех деревень окружных съезжались: кто на машинах, кто на тракторах, кто на лошадях, кто пешком приходил. Меня-то самого там не было, но родители мои были. Мама говорила, что люди плакали, даже мой отец сидел и слезы утирал. А он у меня был фронтовик, мужик суровый. До сих пор те, кто этот концерт видел, вспоминают про него как про событие века, — рассказывает Владимир Стакин.

Со своей звездной троюродной сестрой уже после того, как она прославилась, Владимир тоже виделся. Однажды мужчина по службе оказался в Тольятти. Как раз в то время там давала концерт Надежда Кадышева. Владимир был на этом выступлении, певица сама пригласила его за кулисы, чтобы провести вместе время и поболтать о жизни.

Встреча Надежды Никитичны с троюродным братом была спонтанной Источник: Mtdata.ru











А потом она приезжала к троюродному брату в гости.

— В 2011 году, когда мы с женой уже переехали в Старый Маклауш, сидим мы как-то дома и вдруг замечаем на улице какое-то столпотворение, беготню. Все из домов повыскакивали, кричат: «Надя приехала!» Я выбежал на улицу, а Надя как раз с мужем на кладбище была, родителей навещала. Потом они к нам зашли, посидели мы хорошо. Она не зазвездилась, это все отметили: простая, спокойная. Муж ее, Александр Костюк, тоже мужик дружелюбный, — вспоминает Владимир.



«Храм действует — это благодаря ее деньгам»

Визит певицы в родное село не прошел бесследно. Надежда помогла деньгами местному церковному приходу.

— Храм действует — это благодаря ее деньгам. Пластиковые окна, отопление, линолеум, внутренняя отделка — это всё на деньги Нади. У нас приход-то маленький: несколько старушек, все больные, своими силами многого не сделают. А Надя крепко помогла, — рассказывает троюродный брат певицы.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Также Надежда Кадышева оплачивает уход за могилами своих родителей. Владимир сам помогал батюшке устанавливать новые памятники и оградки с узором в виде виноградной лозы.

Могила отца Надежды Кадышевой, скончавшегося в 1982 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мачеха Надежды Кадышевой тоже похоронена рядом. Ее могила находится совсем близко к родной матери певицы.

Могила мамы Надежды Кадышевой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А здесь покоится мачеха певицы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Идешь, идешь — сплошь заброшенные дома»

Но, к сожалению, Старый Маклауш постигла участь множества российских сёл. Он вымирает.



— Очень хорошее село было. И во всех домах жители были. Сейчас вот в нашем курмыше живем мы и мой сын рядом. А бывает, идешь, идешь — сплошь заброшенные дома, может, один жилой попадется, где одна старушка осталась. Население у нас во много раз сократилось. Молодежи нету, не остаются. Работы здесь нет. Десять классов кончил ребенок, а дальше куда? Вот и уезжают: кто в Самару, кто в Татарию, кто куда. Нету молодежи, нет. Как раньше, в наше время было: молодежь песни поет, праздники гуляет... Всё, пропало это, — сокрушается Зинаида Стакина.

В Старом Маклауше очень красиво. Но люди отсюда уезжают Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Показатель демографического кризиса в селе — местная школа. Как вспоминают сельчане, в советские годы учеников здесь было больше 500. Сейчас, по словам бухгалтера, в школе учатся всего 19 детей.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU









