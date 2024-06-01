«Нечего есть мучное — и перевернул тесто на пол»: как питомцы разносят дома новосибирцев — забавное видео и фото проделок

Рабочий устал наводить порядок и прилег рядом. Муж читательницы сказал, что придется выбирать — или кот, или цветы. Выбор был очевиден. Теперь семья живет без цветов Источник: Кубик / Telegram











Домашние питомцы приносят не только радость, но и хлопоты. У каждого свой характер, а также видение, каким должно быть жилище. В итоге пушистые дизайнеры могут устроить самый настоящий погром. Читатели НГС поделились фото и видео проделок любимцев.

Мы собрали подвиги питомцев в одно видео. Оно точно поднимет вам настроение!

А ваши питомцы хулиганят? Источник: NGS.RU

А теперь можно почитать истории, которыми поделились наши читатели. И подборку открывает перспективный котодизайнер Моисей.



Моисея мало волнуют, что там думают хозяева. Он художник и так чувствует Источник: Юлия Максуль / Telegram











— Моисей не стесняется своих дизайнерских навыков. Кстати, никогда раньше обои не драл, временно жили у родителей, вот решил проявить творчество, — отметила читательница НГС Юлия.



Есть в нашей подборке не только котики, но и собачки. Вот, например, немецкая овчарка Джек и плоды его трудов.

Джек просто снял дверь с петель Источник: Алена / Telegram











— Пес решил, что дверь в туалет не нужна. Хулиганит часто, не всегда успеваешь фотографировать, — отметила владелица собаки Алена.

А вот песик Арчи очень любит спать в хозяйской постели.

Слева Арчи лежит там, где нельзя. Справа его личная постель Источник: Ирина / Telegram











— А ведь нельзя лезть на диван еще и на постельное белье, — недовольна читательница Ирина. — Он часто так делает, не ругаю. Достаточно строго сказать его кличку и он сам всё понимает и уходит. У него есть своя лежанка с подушкой и пледом, но нет. Надо к нам залезть.

Некоторые котики не справляются со своим желанием сделать перестановку дома.

Котикам не понравились шторы Источник: Юлия Максуль / Telegram











Юлия признается, что не наказывает питомцев.

— Бывает один кот залезет на стол, если оставили хлеб, и погрызет его вместе с пакетом, могу слегка погрозить этой булкой. У нас два старичка, Макс и Моисей по 11 лет. Двое молодых, в июле 2 года, брат Тимон и сестра Бона, нашли младенцами в канаве на трассе. Мы можем только пальцем погрозить и обязательно слово «нельзя», они его понимают, — отметила Юлия.

Симба любит красть вещи Источник: Мария / Telegram











— Очень любит дочкины игрушки, нередко таскает их. Не ругаю, конечно, это даже мило. Часто вместе играют, дочка играет куклами, Симба рядом сидит, лапой пытается что-то подвинуть, — объяснила хозяйка кошки Мария.

Готовка была явно не согласована с котом Источник: Евгения / Telegram











Котик Сява редко хулиганит, но если уж решает пошалить, то по-крупному.

— Нечего есть мучное, решил котик Сява и перевернул всё тесто на пол! Наказать рука не поднимается. Котику больше 14 лет! Такие пакости редки, но случаются, — объяснила читательница НГС Евгения.

Наушники сильно пострадали Источник: Александра / Telegram











Кот Перец пристрастился к проводам.

— Я была очень зла. Невероятно зла, когда обнаружила, что он сгрыз провод от наушников. Но так как он любимый пушистый пирожок, то быстро успокоилась, — отметила хозяйка кота.

Персик неравнодушен к кружкам Источник: Анна / Telegram











Кот Персик как в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» постоянно скидывает кружки на пол.



— Очень добрый и ласковый. Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки, — объяснила читательница НГС Анна.

Многие готовы были заплатить внушительные суммы, чтобы получить породистого питомца. Новосибирцы показали своих котиков и объяснили, почему выбрали именно их, а также сколько тратят на содержание капризуль в месяц.

