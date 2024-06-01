НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

с-з.

 756мм 37%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Главу Краснозёрки доставили в суд

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Миллион за ремонт «китайца»
Лето с пользой
Звезда фильма «Груз 200»
Необычные дома Новосибирска
Заложники реновации
Как не пропустить отпуск
Обмудсмен в Max Mara
НГС в Telegram
Животные «Нечего есть мучное — и перевернул тесто на пол»: как питомцы разносят дома новосибирцев — забавное видео и фото проделок

«Нечего есть мучное — и перевернул тесто на пол»: как питомцы разносят дома новосибирцев — забавное видео и фото проделок

Хвостатых хулиганов владельцы любят несмотря ни на что

872
7 комментариев
Рабочий устал наводить порядок и прилег рядом. Муж читательницы сказал, что придется выбирать — или кот, или цветы. Выбор был очевиден. Теперь семья живет без цветов

Домашние питомцы приносят не только радость, но и хлопоты. У каждого свой характер, а также видение, каким должно быть жилище. В итоге пушистые дизайнеры могут устроить самый настоящий погром. Читатели НГС поделились фото и видео проделок любимцев.

Мы собрали подвиги питомцев в одно видео. Оно точно поднимет вам настроение!

А ваши питомцы хулиганят?

А теперь можно почитать истории, которыми поделились наши читатели. И подборку открывает перспективный котодизайнер Моисей.

Моисея мало волнуют, что там думают хозяева. Он художник и так чувствует

— Моисей не стесняется своих дизайнерских навыков. Кстати, никогда раньше обои не драл, временно жили у родителей, вот решил проявить творчество, — отметила читательница НГС Юлия.

Есть в нашей подборке не только котики, но и собачки. Вот, например, немецкая овчарка Джек и плоды его трудов.

Джек просто снял дверь с петель

— Пес решил, что дверь в туалет не нужна. Хулиганит часто, не всегда успеваешь фотографировать, — отметила владелица собаки Алена.

А вот песик Арчи очень любит спать в хозяйской постели.

Слева Арчи лежит там, где нельзя. Справа его личная постель

— А ведь нельзя лезть на диван еще и на постельное белье, — недовольна читательница Ирина. — Он часто так делает, не ругаю. Достаточно строго сказать его кличку и он сам всё понимает и уходит. У него есть своя лежанка с подушкой и пледом, но нет. Надо к нам залезть.

Некоторые котики не справляются со своим желанием сделать перестановку дома.

Котикам не понравились шторы

Юлия признается, что не наказывает питомцев.

— Бывает один кот залезет на стол, если оставили хлеб, и погрызет его вместе с пакетом, могу слегка погрозить этой булкой. У нас два старичка, Макс и Моисей по 11 лет. Двое молодых, в июле 2 года, брат Тимон и сестра Бона, нашли младенцами в канаве на трассе. Мы можем только пальцем погрозить и обязательно слово «нельзя», они его понимают, — отметила Юлия.

Симба любит красть вещи

— Очень любит дочкины игрушки, нередко таскает их. Не ругаю, конечно, это даже мило. Часто вместе играют, дочка играет куклами, Симба рядом сидит, лапой пытается что-то подвинуть, — объяснила хозяйка кошки Мария.

Готовка была явно не согласована с котом

Котик Сява редко хулиганит, но если уж решает пошалить, то по-крупному.

— Нечего есть мучное, решил котик Сява и перевернул всё тесто на пол! Наказать рука не поднимается. Котику больше 14 лет! Такие пакости редки, но случаются, — объяснила читательница НГС Евгения.

Наушники сильно пострадали

Кот Перец пристрастился к проводам.

— Я была очень зла. Невероятно зла, когда обнаружила, что он сгрыз провод от наушников. Но так как он любимый пушистый пирожок, то быстро успокоилась, — отметила хозяйка кота.

Персик неравнодушен к кружкам

Кот Персик как в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» постоянно скидывает кружки на пол.

— Очень добрый и ласковый. Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки, — объяснила читательница НГС Анна.

Многие готовы были заплатить внушительные суммы, чтобы получить породистого питомца. Новосибирцы показали своих котиков и объяснили, почему выбрали именно их, а также сколько тратят на содержание капризуль в месяц.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Кот Домашние животные Забавное видео Собака Пес
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Юлия,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление