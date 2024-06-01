От -2 до +20 градусов: изучаем погоду на следующую неделю в Новосибирске — прогнозы сервисов

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается повышение температуры, вместе с тем с регион вернутся затяжные дожди. Осадки начнутся уже в понедельник и останутся в регионе до конца рабочей недели.
По данным сайта «Западно-Сибирского УГМС», 1 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 17 градусов.
В ночь на воскресенье, 2 июня, преимущественно без осадков, температура составит от +3 до +8 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем небольшие дожди, воздух прогреется от +15 до +20 градусов.
В ночь на понедельник, 3 июня, местами пройдут небольшие дожди, температура составит от +5 до +10 градусов. Днем облачно, без осадков, температура будет колебаться от +17 до +20 градусов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в субботу, 1 июня, воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается, малооблачно. В ночь на воскресенье, 2 июня, температура составит +8 градусов, днем до +19 градусов, без осадков.
В ночь на понедельник, 3 июня, ожидается небольшой дождь, температура составит +12 градусов, днем +21 градус и также небольшой дождь.
По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 1 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит +16 градусов.
В ночь на воскресенье, 2 июня, ожидается ясная погода, воздух прогреется до +6 градусов, днем до +19 градусов.
В понедельник, 3 июня, в ночные часы температура воздуха составит +8 градусов, днем до +19 градусов, переменная облачность.
Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на июнь, который оказался неутешительным для любителей тепла. Рассказываем, когда ждать жару до +30 градусов.
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