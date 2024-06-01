Главу Краснозерского района доставили в суд — ее обвиняют в превышении должностных полномочий

Оксана Семенова прикрывает лицо Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Главу Краснозерского района Новосибирской области Оксану Семенову доставили в суд. Следствие ходайствовало о помещении чиновницы под домашний арест, передуют журналисты НГС из здания суда.

По данным прокуратуры Новосибирской области, главу района заподозрили в превышении должностных полномочий (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Она за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы не отвечать за них самой.



Как ранее рассказал источник НГС, в июле 2022 года Семенова заключила договор аренды коммунального имущества в Краснозерском районе по заниженным ценам. Договор подписали с ЗАО «Жилкомхоз Сервис» на сумму 560 тысяч рублей. Компания начала обслуживать 135 объектов. Однако реальная годовая аренда за использование объектов составило свыше 3 миллионов рублей. Ущерб району составил 2,5 миллиона рублей.

ЗАО «Жилкомхоз Сервис» образовано в 2004 году в поселке Северный. Директор компании — Владимир Кузнецов. На конец 2023 года выручка организации составила 84,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 950 тысяч рублей. Компания часто заключает договоры на поставку тепла для разных сел Новосибирской области, в том числе для управления по деятельности мировых судей региона.

