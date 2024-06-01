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Главу Краснозёрки доставили в суд

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Криминал Дело Оксаны Семёновой Главу Краснозерского района доставили в суд — ее обвиняют в превышении должностных полномочий

Главу Краснозерского района доставили в суд — ее обвиняют в превышении должностных полномочий

Следствие намерено отправить Оксану Семенову под домашний арест

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Оксана Семенова прикрывает лицо

Главу Краснозерского района Новосибирской области Оксану Семенову доставили в суд. Следствие ходайствовало о помещении чиновницы под домашний арест, передуют журналисты НГС из здания суда.

По данным прокуратуры Новосибирской области, главу района заподозрили в превышении должностных полномочий (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Она за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы не отвечать за них самой.

Как ранее рассказал источник НГС, в июле 2022 года Семенова заключила договор аренды коммунального имущества в Краснозерском районе по заниженным ценам. Договор подписали с ЗАО «Жилкомхоз Сервис» на сумму 560 тысяч рублей. Компания начала обслуживать 135 объектов. Однако реальная годовая аренда за использование объектов составило свыше 3 миллионов рублей. Ущерб району составил 2,5 миллиона рублей.

ЗАО «Жилкомхоз Сервис» образовано в 2004 году в поселке Северный. Директор компании — Владимир Кузнецов. На конец 2023 года выручка организации составила 84,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 950 тысяч рублей. Компания часто заключает договоры на поставку тепла для разных сел Новосибирской области, в том числе для управления по деятельности мировых судей региона.

Ранее НГС писал об аресте и.о. руководителя дептранса мэрии Олеси Богомазовой. Как выяснилось в суде, ее сдал депутат Игорь Титаренко, который и дал чиновнице взятку.

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