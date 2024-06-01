Новые законы с июня 2024 года: бесплатных лекарств станет больше, а чиновников уволят за двойное гражданство

Госдума регулярно принимает новые законы, а мы не забываем вам о них рассказывать Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Каждый месяц в России вступают в силу десятки новых законов, постановлений правительства и нормативно-правовых актов разной степени важности. Уследить за всеми в потоке ежедневных событий сложно, поэтому каждый месяц мы выбираем самые важные и актуальные изменения, чтобы рассказать вам о них. Сегодня поговорим о том, что поменяется в нашей жизни в июне 2024 года.



Единое пособие назначат по новым правилам

С 1 июня действуют изменения в порядке расчетов среднедушевого дохода для назначения единого пособия. Иначе будут учитывать сумму алиментов. Будет считаться объём фактически поступивших средств. При этом если алименты установлены не судом, а соглашением между родителями, то в расчеты пойдет не меньше 25% от минимального размера оплаты труда — эту сумму будут учитывать в доходах семьи, даже если алименты не поступили.



С 1 июня в доходах не учитываются деньги, которые получат дети на подработке.



Обновятся правила «Дальневосточной ипотеки»

1 июня вступили в силу дополнения к программе, которая позволяет получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых при покупке или строительстве жилья на Дальнем Востоке или в Арктической зоне.



Во-первых, медики и педагоги теперь могут участвовать в программе не после наработки 5 лет стажа, а без стажа вообще. Во-вторых, для участников спецоперации, а в случае гибели — для членов семей, снимаются ограничения по возрасту и семейному положению. По общему правилу принять участие в программе могут молодые семьи или одинокие родители до 36 лет.



Для детского лагеря понадобятся новые справки

Минздрав обновил форму медицинской справки, которую нужно предоставить для отправки ребенка в детский лагерь. Новые правила вступают в силу 2 июня.



Теперь в справке должны быть указаны все перенесенные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинская группа для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулез и чесотку. Врачи будут оформлять документы с учетом новых требований.



О перерасчете пенсии сообщат на «Госуслугах»

3 июня вступают в силу новые правила извещения о назначении и перерасчете пенсий. Соцфонд будет уведомлять об этом обычными и электронными письмами, а также присылать информацию в личный кабинет на «Госуслугах». В уведомлениях будут указаны вид пенсии, в связи с чем она назначается, срок начисления выплат и их размер.



Изменения понадобились после того, как вступил в силу закон, позволяющий пересчитывать пенсии по старости и инвалидности, а также назначать пенсии по случаю потери кормильца без заявлений.



Вырастут штрафы за отключение света и грязную воду

С 9 июня вырастут штрафы для коммунальщиков за предоставление некачественных услуг — отключение отопления или электричества, подачу грязной воды. По новым нормам размер штрафа для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении юрлицо заплатит до 100 тысяч рублей штрафа, должностные лица — до 30 тысяч. Это должно мотивировать поставщиков ресурсов лучше выполнять свою работу.



— В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч, — отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги.



Пенсии детей-инвалидов не смогут списать за долги

Пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, а также социальные доплаты к ним теперь нельзя списать при взыскании долгов с другого человека. Это актуально в случаях, когда деньги поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Прежде их могли списывать по решению суда, сейчас эти средства должны оставаться на счете, даже если остальные деньги списываются.



За вовлечение детей в преступность накажут строже

С 9 июня будет ужесточено наказание для взрослых за вовлечение несовершеннолетних в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести. По старым правилам количество таких преступлений не становилось отягчающим обстоятельством для взрослого, теперь в этом случае ответственность будет повышенная — до восьми лет лишения свободы.



По этой статье проходят взрослые (в том числе родители и педагоги), которые уговорили ребенка совершить преступление путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, включая насилие или угрозу его применения.



Тяжелобольных заключенных будут освобождать быстрее

9 июня вступает в силу закон, согласно которому осужденных, у которых обнаружили тяжелые заболевания, будут освобождать немедленно по решению суда. Сейчас такое решение занимает минимум 15 суток после постановки диагноза.



Речь идет о болезнях, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. Среди таких заболеваний — ВИЧ и туберкулез на определенных стадиях, злокачественные новообразования, некоторые болезни эндокринной и нервной систем. Обратиться с ходатайством об освобождении может не только сам заключенный, но и лечащие врачи.



В списке жизненно необходимых появятся новые лекарства

18 июня перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится новыми лекарствами. В список добавят три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также два лекарства для пациентов с рассеянным склерозом (сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб).



Цены на препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Некоторым льготным категориям пациентов положены бесплатные или льготные препараты из этого списка.



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