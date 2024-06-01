Привезут «Пиццу», устроят рок-фестиваль: стали известны детали празднования Дня города Новосибирска

Торжества пройдут 29 и 30 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стала известна программа празднования Дня города в Новосибирске в 2024 году. Информацию предоставил пресс-центр мэрии Новосибирска.



Праздничные мероприятия в честь 131-го дня рождения города продлятся два дня — 29 и 30 июня. Главными площадками торжеств станут парк «Арена» на левом берегу Новосибирска, а также Михайловская набережная.



Торжества 29 июня начнутся в 9 часов, состоит церемония возложения цветов к памятнику одного из основателей Новосибирска — Николая Тихомирова, мероприятие пройдет на Заельцовском клабдище.



С 10 до 15 часов 29 мая на Михайловской набережной пройдет традиционная зарядка с с Олимпийскими чемпионами и спортивным мероприятием «Сибирский предел».



В 15.00 — торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 131-летию со дня основания города Новосибирска в КК им. В. Маяковского.



В 16.00 — фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева на Михайловской набережной.



В 19.00 — рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием группы «Парк Горького» на Михайловской набережной.



30 июня ключевые мероприятия празднования Дня города развернутся на Михайловской набережной с 12 часов. Программа, как сообщили в мэрии, будет состоять из нескольких блоков:



— с 12.00 до 13.00 — открытие Дня города с участием руководителей города и области;



— с 13.00 до 14.00 — открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов;



— с 14.00 до 15.00 — проект «Город поет» (сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи);



— с 15.00 до 17.00 — танцевальный проект «Город танцует» (тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге, принять участие в этом событии может любой желающий);



— с 21.00 до 22.00 — выступление группы «Пицца».



В парке «Арена» 30 июня состоится молодежный фестиваль. Для посетителей откроют несколько игровых зон и зон активности. Хэдлайнером станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

