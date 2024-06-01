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Город Привезут «Пиццу», устроят рок-фестиваль: стали известны детали празднования Дня города Новосибирска

Привезут «Пиццу», устроят рок-фестиваль: стали известны детали празднования Дня города Новосибирска

Мероприятия продлятся два дня

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Торжества пройдут 29 и 30 июня

Стала известна программа празднования Дня города в Новосибирске в 2024 году. Информацию предоставил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Праздничные мероприятия в честь 131-го дня рождения города продлятся два дня — 29 и 30 июня. Главными площадками торжеств станут парк «Арена» на левом берегу Новосибирска, а также Михайловская набережная.

Торжества 29 июня начнутся в 9 часов, состоит церемония возложения цветов к памятнику одного из основателей Новосибирска — Николая Тихомирова, мероприятие пройдет на Заельцовском клабдище.

С 10 до 15 часов 29 мая на Михайловской набережной пройдет традиционная зарядка с с Олимпийскими чемпионами и спортивным мероприятием «Сибирский предел».

В 15.00 — торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 131-летию со дня основания города Новосибирска в КК им. В. Маяковского.

В 16.00 — фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева на Михайловской набережной.

В 19.00 — рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием группы «Парк Горького» на Михайловской набережной.

30 июня ключевые мероприятия празднования Дня города развернутся на Михайловской набережной с 12 часов. Программа, как сообщили в мэрии, будет состоять из нескольких блоков:

— с 12.00 до 13.00 — открытие Дня города с участием руководителей города и области;

— с 13.00 до 14.00 — открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов;

— с 14.00 до 15.00 — проект «Город поет» (сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи);

— с 15.00 до 17.00 — танцевальный проект «Город танцует» (тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге, принять участие в этом событии может любой желающий);

— с 21.00 до 22.00 — выступление группы «Пицца».

В парке «Арена» 30 июня состоится молодежный фестиваль. Для посетителей откроют несколько игровых зон и зон активности. Хэдлайнером станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

В прошлом году Новосибирску исполнилось 130 лет. Празднование получилось масштабным, мероприятия провели на нескольких площадка в разных районах города. В Новосибирск приезжали известные исполнители, в том числе певец Звонкий и рэпер Коста Лакоста. А местные повара установили рекорд, приготовив больше 100 килограмм биточков из щуки. Завершилось празднование масштабным фаер-шоу.

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