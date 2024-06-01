«Стрелок прятался в кустах»: автомобиль обстреляли в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные обстреляли легковой автомобиль. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Моя Первомайка».
Как пишет автор публикации, инцидент произошел около 23:30 в минувшую пятницу, 31 мая. Серебристая иномарка двигалась по улице Героев Революции в сторону Разъезда Иня. В пути у дома №17 на улице Героев Революции неизвестный совершил выстрел по автомобилю, у которого треснуло и раскололось стекло передней пассажирской двери.
— Стрелок прятался в кустах. Его личность в настоящее время не установлена, — утверждает автор публикации.
Сейчас владелец автомобиля ищет свидетелей происшествия или записи с видеорегистраторов очевидцев.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по публикации информации в Сети будет проведена проверка.
В конце марта неизвестные обстреляли автомобиль на парковке торгового центра «Роща». Внутри машины в момент происшествия находился ребенок.