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Криминал онлайн-трансляция Тепло, вода и старые трубы: главе Краснозерского района избирают меру пресечения — следим за процессом в режиме онлайн

Тепло, вода и старые трубы: главе Краснозерского района избирают меру пресечения — следим за процессом в режиме онлайн

Оксану Семенову обвинили в превышении должностных полномочий — она передала коммунальное хозяйство в частные руки

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Против главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой возбудили уголовное дело. Ее обвинили в преступлении по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным источника НГС, сельская чиновница передала всю организацию тепло- и водоснабжения района в руки частной организации по многократно заниженной цене, что привело финансовому ущербу для бюджета на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Сегодня, 1 июня, в Центральном районном суде Новосибирска чиновнице избирают меру пресечения. Ее хотят на время расследования отправить под домашний арест. В суде находятся и корреспонденты НГС.

Главу Краснозерского района Новосибирской области Оксану Семенову сегодня привезли в Центральный районный суд Новосибирска. Как передает из коридора суда журналист НГС, женщину привезли в суд из Краснозерского, в сопровождении следователя и оперативников. Оксане Семеновой уже предъявили обвинение.

Присутствию журналистов Оксана Семенова явно не рада

Оксану Семенову завели в зал суда. Следователь ходатайствует о заключении чиновницы под домашний арест, представляющая интересы Семеновой адвокат просит провести заседание в закрытом режиме, с ней согласен и государственный обвинитель.

Суд постановил провести заседание в закрытом режиме. Как передает из зала корреспондент НГС Елизавета Шаталова, по словам следователя, в ходе заседания будут озвучены материалы предварительного следствия.

Оксану Семенову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным источника НГС, в июле 2022 года она заключила договор аренды коммунального имущества в Краснозерском районе по заниженным ценам и тем самым избавила себя от выполнения обязанностей по организации тепло- и водоснабжения населения в Краснозерском районе. Договор подписали с ЗАО «Жилкомхоз Сервис» на сумму 560 тысяч рублей. Компания начала обслуживать 135 объектов.

Накануне мы подробно рассказывали о том, в чем обвиняют сельскую чиновницу и какой ущерб, по версии следствия, понес район из-за ее самодеятельности.

Судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение. По данным источника НГС, Оксану Семенову не удовлетворила идея находиться под домашним арестом. Защита просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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