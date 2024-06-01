Тепло, вода и старые трубы: главе Краснозерского района избирают меру пресечения — следим за процессом в режиме онлайн

Против главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой возбудили уголовное дело. Ее обвинили в преступлении по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным источника НГС, сельская чиновница передала всю организацию тепло- и водоснабжения района в руки частной организации по многократно заниженной цене, что привело финансовому ущербу для бюджета на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Сегодня, 1 июня, в Центральном районном суде Новосибирска чиновнице избирают меру пресечения. Ее хотят на время расследования отправить под домашний арест. В суде находятся и корреспонденты НГС.