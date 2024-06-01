Без врачей понятно: 20 признаков того, что у вас высокий холестерин

Некоторые особенности так просто не заметишь, но они могут прямо-таки кричать об изменениях в организме Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Коварность повышенного уровня холестерина кроется в том, что вы можете годами этого не замечать. Пока не сходите на обследование и пока врач вас не огорошит неприятными результатами. Однако если знать, на какие незаметные на первый взгляд особенности стоит обращать внимание, можно распознать повышенный уровень холестерина еще до того, как вы обратитесь к специалистам. И вот какие это могут быть признаки.



Как внешне проявляется повышенный холестерин

Повышенный уровень холестерина не может не сказаться на нашем состоянии. Стоит ему подняться, и человек со временем начнет замечать изменения. Если, конечно, будет к себе прислушиваться. Но для этого нужно знать, в какой стороне собственно слушать.

— О наличии проблем в организме могут свидетельствовать специфичные новообразования: подкожные отложения холестерина — ксантелазмы выглядят как бляшки и появляются преимущественно в области век и вокруг глазного яблока, а также ксантомы, которые образуются в области сухожилий по всему телу и похожи на кожные наросты, — говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева.



Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.



Размер ксантом, о которых говорит врач, может варьироваться от 1 до 5 см.



— Они имеют темно-желтый, иногда бурый цвет. Могут появляться на пальцах рук, локтях, коленях, ягодицах, — добавляет врач-кардиолог Екатерина Лещенко.

Екатерина Лещенко — старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы», врач-кардиолог, аритмолог.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как холестерин влияет на сердце

Одними внешними проявлениями холестерин не ограничивается. Вам также стоит обратить внимание на свое общее состояние и самочувствие.

На повышенный уровень холестерина также могут указывать следующие симптомы:

быстрая утомляемость;

головные боли;

головокружение;

периодические или постоянные боли в сердце;

стенокардия;

повышенное артериальное давление (ишемия).

Как повышенный холестерин отражается на ногах

О том, что у вас повышен холестерин, можно понять, если посмотреть на ноги. От гиперхолестеринемии они могут поменять цвет , стать бледнее обычного, а то и вовсе приобрести синий оттенок. Всё потому, что из-за холестерина нарушается кровоток. Кстати, по той же причине ноги становятся холодными на ощупь .

Кроме того, при повышенном холестерине во время ходьбы появляется боль в ногах . Она может быть даже незначительной, и на нее легко не обратить внимание. Но вы точно не должны пропускать тот момент, когда начнутся спазмы в ногах — это еще один признак повышенного холестерина.

Среди других особенностей отражения гиперхолестеринемии на ногах можно выделить следующие:

онемение или слабость;

нарушение чувствительности;



незаживающие открытые язвы — даже незначительная травма может заживать очень долго;

мышцы ног становятся визуально меньше и слабеют;

появляется пяточная шпора.

По одному только внешнему виду ставить себе диагноз точно не стоит. Но если вы заметили несколько перечисленных симптомов, это повод сдать анализы и обратиться к врачу.

Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить холестерин