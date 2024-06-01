«Коробка полетела сразу»: сибиряк купил китайский седан в трейд-ин и остался с ремонтом на миллион, без колес и денег

Денис Есаулов хорошо разбирается в автомобилях, но плохо — в юридических нюансах. Теперь мужчина пытается вернуть свои деньги за китайский седан Источник: Юрий Орлов











Сибиряк купил новый китайский седан Kaiyi E5 по trade-in в автосалоне «Ключавто» в Мочище почти за 2 миллиона рублей. Через несколько месяцев автоматическая коробка передач вышла из строя. Стоимость ремонта потянула на миллион. По гарантии чинить автомобиль отказались, сибиряк утверждает, что 300 тысяч рублей за старый автомобиль он так и не получил. В сети автосалонов после запроса НГС провели служебное расследование и рассказали о результатах. Подробности — в материале Виктора Бобровникова.

«Облапошили по полной программе»

Новосибирец Денис Есаулов решил купить себе новый автомобиль китайского производства в августе 2023 года. Интернет-серфинг привел мужчину к одному из лучших предложений на местном рынке: сайт дилера «Ключавто» предлагал седан Kaiyi E5 за 1,5 миллиона рублей. Мужчина отправился в салон в микрорайоне Мочище в Новосибирске.



— Я располагал необходимой суммой на Kaiyi E5, но менеджеры объяснили мне, что предложение в 1,5 миллиона актуально только при покупке автомобиля в кредит через trade-in. У меня был в собственности незарегистрированный в ГИБДД Honda Accord, я решил воспользоваться таким предложением. Но сэкономить не получилось. Мне подсунули на подпись какие-то дополнительные услуги типа сертификата помощи на дороге, в конечном итоге общая стоимость составила миллион 979 тысяч рублей. Эта уловка автосалона в итоге стала самой меньшей моей проблемой, — говорит Денис. — Меня облапошили по полной программе!

Мужчина уверяет, что коробка передач начала барахлить после 5000 км, а окончательно вышла из строя на четвертом десятке тысяч км пробега. При этом в гарантийном ремонте автосалон ему отказал.

Радость от покупки нового авто вскоре омрачили проблемы с коробкой передач Источник: Денис Есаулов











— На автомобильных форумах люди пишут, что у этой модели автомобиля часто есть заводской брак АКПП: проблемы начинаются на 5000 км пробега, а к 40 000 она приходит в непригодное для эксплуатации состояние. В автосалоне ее даже не попытались ремонтировать: они провели экспертизу, нашли какую-то вмятину и написали мне, что я сам виноват в поломке, так как нарушил требования эксплуатации, — вспоминает Есаулов.



Денис привез седан на эвакуаторе в автосалон два месяца назад: он уже не был на ходу. Полтора месяца ушло на ожидание результатов той экспертизы.



— Теперь с меня еще требуют по 300 рублей в день в качестве платы за стоянку автомобиля, — сетует Денис Есаулов.



«Подари 300 тысяч?!»

Денис Есаулов сам занимается куплей-продажей автомобилей, его Honda Accord как раз должна была пойти на продажу. Именно по этой причине мужчина не оформлял ее на себя в ГИБДД. По мнению юриста Есаулова Захара Глушкова, за это зацепился «Ключавто», чтобы не соблюсти договоренности по trade-in.



— Мы провели почерковедческую экспертизу и выяснили: кто-то от имени Есаулова написал заявление в «Ключавто» о переводе 300 000 рублей за «Хонду» в адрес ООО «Евротехцентр». Мы подозреваем, что это — дело рук сотрудников автосалона, — заявил НГС Глушков.



Денис Есаулов написал в «Клюавто» досудебную претензию с требованием вернуть деньги за «Хонду», но получил отказ.



— По вашему заявлению от 28.08.2023 года причитающиеся вам денежные средства были перечислены в ООО «Евротехцентр». В связи с чем ООО «Ключавто автомобили с пробегом» не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных вами требований, — говорится в ответе автосалона покупателю.

Эксперты установили: стоимость ремонта ходовой части нового китайца потянула на миллион, то есть на половину от его стоимости Источник: Захар Глушков











После отказа ремонтировать автомобиль по гарантии или заменить его на новый Денис Есаулов обратился к автосалону с иском о расторжении договора. На момент публикации материала решение не вынесено.



— Также мы планируем обратиться в МВД с заявлением о мошенничестве. Мы считаем, что 300 000 были фактически похищены у Есаулова. Надеемся, этому будет дана правовая оценка. Так как в судебном порядке законные требования потребителя не были удовлетворены, в случае победы в суде автосалону предстоит выплатить как стоимость автомобиля, так и крупный штраф, — заявил юрист. — Это будет логично, так как очевидно, что автомобиль имеет существенный заводской дефект с АКПП.



В автосалоне провели служебное расследование, из результатов следует: Денис утаил немаловажную деталь об эксплуатации китайского седана.

— При проведении расследования по инциденту по итогам обращения журналистов NGS представителям компании стало известно, что причина отказа в гарантийном ремонте автомобиля Эсаулова состоит в том, что поломка КПП зафиксирована при пробеге 36 000 км, после которой Эсаулов обратился в ДЦ ООО «Сармат». Там установлено, что на 6000 км на автомобиль было установлено газовое оборудование. Поломку не признали гарантийным случаем, подтвердив решение в представительстве бренда, — заявили в пресс-службе «Ключавто».



А автосалоне настаивают, что 300 000 по договору трейд-ин пошли в счет оплаты за Kaiyi E5.

— Факта обращения на расторжение сделки в досудебном порядке по Kaiyi в «Ключавто» не было, — добавил представитель автосалона.

150 млрд в год — что известно об автосалоне

ООО «Евротехцентр», как и «Ключавто автомобили с пробегом», учреждены ООО «Группа Компаний «Сбсв-Ключавто» и прописаны в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Конечными владельцами фирм сервис «Контур.Фокус» указывает Веру Баринову, Виктора Сергеева, Юрия Сторожева и Елену Красову, они же — учредители головной организации группы компаний.

Новосибирский филиал «Ключавто» предлагает 4831 автомобиль для покупки Источник: novosibirsk.keyauto.ru











ООО «Евротехцентр» создано 26 мая 1998 года, оно торгует автомобилями и ремонтирует их. Штат сотрудников — 54 человека. По результатам 2023 года компания отчиталась об убытках в 32,9 миллиона рублей. «Евротехцентр» — исполнитель пяти госконтрактов на поставку и ремонт авто на общую сумму в 259 миллионов рублей.



ООО «Ключавто автомобили с пробегом» зарегистрировано 11 августа 2020 года, текущая численность сотрудников — более 800 человек, средняя зарплата которых за 2022 год составила 123 000 рублей. По результатам 2023 года фирма отчиталась о чистой прибыли в 1,3 миллиарда рублей при выручке в 80,8 миллиарда.



ООО «Группа Компаний «Сбсв-Ключавто» образовано в 1997 году. Число сотрудников ГК — более 700 человек, получавших в среднем 245 000 рублей в месяц в 2022 году. По итогам 2023 года «Сбсв-Ключавто» отчиталась о чистой прибыли в 4 миллиарда рублей при выручке в 52,2 миллиарда. ГК — исполнитель 8 госконтрактов на общую сумму более миллиарда рублей.



Мы также рассказали о том, как в российских городах, в том числе и Новосибирске, работает федеральная сеть автосалонов с многомиллиардным оборотом и мошенническим уклоном.

