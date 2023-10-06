Новосибирец отпинал водителя посреди дороги — инцидент попал на видео

В Новосибирске водитель кроссовера Exeed устроил драку с владельцем седана Mitsubishi Lancer прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
— На улице 25 лет Октября водитель кроссовера Exeed с помощью ног решил разрешить конфликт с водителем седана Mitsubishi Lancer, — говорится в посте.
Из-за чего произошел конфликт, остается неизвестно. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по этой ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Мужчина подрался с прохожим на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске на Затулинке. Инцидент попал на видео.