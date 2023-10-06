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Новосибирец отпинал водителя посреди дороги — инцидент попал на видео

Конфликт произошел на улице 25 лет Октября

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В полицию уточняют информацию по этому инциденту

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В Новосибирске водитель кроссовера Exeed устроил драку с владельцем седана Mitsubishi Lancer прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

— На улице 25 лет Октября водитель кроссовера Exeed с помощью ног решил разрешить конфликт с водителем седана Mitsubishi Lancer, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Из-за чего произошел конфликт, остается неизвестно. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по этой ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Мужчина подрался с прохожим на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске на Затулинке. Инцидент попал на видео.

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