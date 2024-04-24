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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" «Иллюзии у руководства исчезли»: работы по вводу «Спортивной» в Новосибирске надеются закончить к лету

«Иллюзии у руководства исчезли»: работы по вводу «Спортивной» в Новосибирске надеются закончить к лету

Судьба проектирования Дзержинской линии метро решается

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Мэрия, считает губернатор, сильно доверяла «Метро Миру»

Губернатор Андрей Травников заявил, что у мэрии Новосибирска пропало доверие к проектировщикам станции метро «Спортивная» и Дзержинской линии. Поэтому дальнейшую работу по развитию подземки собираются выстраивать иначе.

— Со стороны руководства была удивительная доверчивость к проектной организации. «Метро Мир» очень уверило руководство города, что документацию на Дзержинскую линию 2012 года не надо переделывать, что она пройдет экспертизу, и документацию на «Спортивную» тоже корректировать не надо. Сойдет и так, — рассказал губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС». — Иллюзии у руководства исчезли.

По словам Андрея Травникова, мэрия начала работу и показала результат по станции «Спортивная», например, скорректировала техническую часть. Сейчас все изменения подтвердила Главгосэкспертиза в Москве. Он также отметил, что разговоры о проблемах с бетоном на станции, трещинах на плитах и неверном оборудовании оказались только слухами.

— Впереди еще большая работа по наладке, проверке. Я надеюсь, что все закончат за лето, чтобы во время нового хоккейного сезона мы могли пользоваться метро, — отметил Андрей Травников.

По поводу Дзержинской линии губернатор объяснил, что в прошлом году город осознал: нельзя взять проект 2012 года, перевести его в новый формат файла и попытаться пройти экспертизу. Сейчас будут разрабатывать новый проект. По словам Андрея Травникова, компетенций «Метро Мира» недостаточно, с этим придется разбираться новому мэру и правительству. Может быть, компанию усилят проектировщиками или расторгнут контракт и привлекут другую организацию.

Начиная с этого года власти Новосибирска заявляли, что сдача станции запланирована на 2024 год. Метро в Новосибирске собираются продолжать строить, планы расписаны до 2050 года и дальше. НГС разбирался в том, как хотят развивать подземку без поддержки федерального бюджета.

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Метро Станция Спортивная Дзержинская линия метро Андрей Травников Проект Разработка
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