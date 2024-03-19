Когда в Новосибирске объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии метро и депо — ответ мэрии

Мэрия Новосибирска планирует объявить конкурс на проектирование продолжения Дзержинской линии метро в мае. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
— Подготовлено техническое задание на проектирование Дзержинской линии, метродепо. Планируем максимум до мая месяца объявить конкурсные процедуры, — объяснил чиновник.
Полностью готовые документы на продолжение строительства Дзержинской ветки не могут сделать уже с десяток лет. При этом деньги в бюджете на это заложены. Но пока нет ни заказчиков, ни подрядчиков. Мы разобрались с экспертами, почему не достраивают метро в Новосибирске и кто в этом виноват.
Сегодня стало известно, что станцию метро «Спортивная» обещают сдать в этом году — в мэрии Новосибирска ожидают, что объект успешно пройдет Главгосэкспертизу до конца мая. Ранее специалисты посчитали, что внесенные изменения были недостаточно обоснованы и отказались их принимать.