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СрочноНазваны новые сроки сдачи станции «Спортивная»
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Когда в Новосибирске объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии метро и депо — ответ мэрии

Техзадание на уже готово

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Станцию «Золотая Нива» открыли более 10 лет назад. С тех пор в городе так и не ввели ни одной новой станции

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Мэрия Новосибирска планирует объявить конкурс на проектирование продолжения Дзержинской линии метро в мае. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. 19 марта он выступил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области.

— Подготовлено техническое задание на проектирование Дзержинской линии, метродепо. Планируем максимум до мая месяца объявить конкурсные процедуры, — объяснил чиновник.

Полностью готовые документы на продолжение строительства Дзержинской ветки не могут сделать уже с десяток лет. При этом деньги в бюджете на это заложены. Но пока нет ни заказчиков, ни подрядчиков. Мы разобрались с экспертами, почему не достраивают метро в Новосибирске и кто в этом виноват.


Сегодня стало известно, что станцию метро «Спортивная» обещают сдать в этом году — в мэрии Новосибирска ожидают, что объект успешно пройдет Главгосэкспертизу до конца мая. Ранее специалисты посчитали, что внесенные изменения были недостаточно обоснованы и отказались их принимать.

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