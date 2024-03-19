Когда в Новосибирске объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии метро и депо — ответ мэрии

Полностью готовые документы на продолжение строительства Дзержинской ветки не могут сделать уже с десяток лет. При этом деньги в бюджете на это заложены. Но пока нет ни заказчиков, ни подрядчиков. Мы разобрались с экспертами, почему не достраивают метро в Новосибирске и кто в этом виноват.



