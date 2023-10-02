Подростка с пистолетом заметили в «Матрешкином дворе» — что говорят об этом в полиции

Жители микрорайона «Матрешкин двор» заметили гуляющего по улице подростка с пистолетом в руках. Фото и видео юноши с подозрительным предметом опубликовал сегодня, 2 октября, телеграм-паблик Новосибирский паблик.
На видео мальчик школьного возраста идет с пистолетом, подозрительно похожим на настоящий. Пытаться пообщаться с подростком, во всяком случае, под запись, автор видео не стал, ограничился съемкой.
Полицейские пока тоже не знают, что за предмет нес герой видео в руках, но намерены это выяснить в ближайшее время. Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, первыми в полицию обратились журналисты:
— Заявление, обращений по данному факту в отдел полиции «Кировский» не поступало, — рассказали в полиции. — Направлены экипажи полиции для уточнения информации.
Ранее НГС писал о том, чем закончилась история о массовой драке со стрельбой на «Чистой слободе». Там летом 2022 пьяная компания набросилась на новосибирца, в ответ тот открыл огонь и выбил одному из нападавших глаз.