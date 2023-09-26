Пьяная компания погналась за новосибирцем — он начал стрельбу и выбил нападавшему глаз

Ленинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о массовой драке со стрельбой на «Чистой слободе». Там ссора двух нетрезвых компаний закончилась стрельбой, одному из участников потасовки выбили глаз. Стрелявшего Анатолия Калчана суд признал виновным и приговорил к 6 годам колонии общего режима.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел в ночь на 27 июля 2022 года на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Около часа ночи к Анатолию Калчану, который сидел на лавочке с друзьями, подъехал велосипедист и попросил прикурить, но получив сигарету, остался стоять с новыми знакомыми. Калчан попытался прогнать незваного гостя, но тот обиделся и вернулся с толпой собственных товарищей. Все участники ночного конфликта, как установлено судом, были пьяны.
Дальнейшее развитие событий попало в объектив камеры домофона. Приятели обиженного велосипедиста погнались за Анатолием Калчаном. Мужчина выстрелил (согласно его показаниям, предупредительно), а затем толпа набросилась на него и начала избивать. Один из нападавших попытался отнять у оппонента пистолет, но Анатолий Калчан нажал на спусковой крючок. Выстрелом он выбил потерпевшему глаз. В больнице избитый новосибирец и его жертва, 26-летний житель города Оби Александр Герцев, оказались вместе, но стрелка вскоре отпустили лечиться и ждать суда домой.
Сегодня в Ленинском районном суде состоялось финальное заседание по делу. В прениях адвокат Анатолия Калчана настаивал, что его подзащитного нужно оправдать: в первый раз парень стрелял в воздух, а во второй — находясь в состоянии необходимой обороны.
— В ходе судебного следствия установлено, что после предупредительных выстрелов преследователи не остановились, не приняли решение вызвать сотрудников полиции, а приняли решение забрать у Калчана пистолет, что само по себе является преступлением [...], — заявил адвокат Алексей Иванов в прениях. — То, что они хотели забрать пистолет, это угроза жизни и здоровью, угроза убийства.
Прокуратура в свою очередь посчитала, что Анатолий Калчан действовал умышленно и попросила суд отправить обвиняемого в колонию на 8 лет. В итоге суд пришел к выводу, что мужчину нужно изолировать от общества.
— Его действия квалифицированы по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ, то есть, как тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, совершенный с применением оружия, — уточнил старший помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.
Суд приговорил Анатолия Калчана к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам осужденный посчитал это решение несправедливым:
— Напали толпой, я оборонялся, — заявил он во время заседания. — И в итоге я остался виноват, и с таким сроком...
На то, чтобы обжаловать приговор у осужденного есть 10 дней.
Ранее НГС писал о массовой драке со стрельбой на Затулинке. Она попала на видео.