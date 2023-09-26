Пьяная компания погналась за новосибирцем — он начал стрельбу и выбил нападавшему глаз

— В ходе судебного следствия установлено, что после предупредительных выстрелов преследователи не остановились, не приняли решение вызвать сотрудников полиции, а приняли решение забрать у Калчана пистолет, что само по себе является преступлением [...], — заявил адвокат Алексей Иванов в прениях. — То, что они хотели забрать пистолет, это угроза жизни и здоровью, угроза убийства.

Прокуратура в свою очередь посчитала, что Анатолий Калчан действовал умышленно и попросила суд отправить обвиняемого в колонию на 8 лет. В итоге суд пришел к выводу, что мужчину нужно изолировать от общества.