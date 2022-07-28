Чуть не стал участником разборок: очевидцы — о том, как стреляли на «Чистой Слободе»

— Я живу на четвертом этаже. Я как раз собирался выйти покурить, как вдруг услышал крики и маты с улицы. Когда вышел на балкон, то увидел, как за парнем бегут несколько человек, а этот парень, убегая, начал стрелять в них. Там было примерно человек 7–8: и мужики, и девчонки. Когда они его догнали и начали бить, я стал им кричать, что вызову полицию. Хоть я и кричал, им было всё равно, — пояснил Николай.

