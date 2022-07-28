Чуть не стал участником разборок: очевидцы — о том, как стреляли на «Чистой Слободе»
Конфликт попал на камеру видеонаблюдения
В Новосибирске очевидцы ночного конфликта со стрельбой на «Чистой Слободе» рассказали подробности инцидента. Ночью 27 июля разборка группы молодых людей на улице Спортивной закончилась перестрелкой и травмами двух человек. Драка попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько человек бегут за парнем. Чтобы избавиться от погони, мужчина выстрелил из оружия несколько раз, однако это не спасло его. Разъяренная толпа повалила стрелявшего и избила.
Журналист портала НГС побывал на месте происшествия и пообщался с местными жителями. Как рассказал очевидец происшествия Николай, драка произошла под окнами его квартиры. По словам мужчины, в тот вечер он долго не мог уснуть, поэтому и стал невольным свидетелем происшествия.
— Я живу на четвертом этаже. Я как раз собирался выйти покурить, как вдруг услышал крики и маты с улицы. Когда вышел на балкон, то увидел, как за парнем бегут несколько человек, а этот парень, убегая, начал стрелять в них. Там было примерно человек 7–8: и мужики, и девчонки. Когда они его догнали и начали бить, я стал им кричать, что вызову полицию. Хоть я и кричал, им было всё равно, — пояснил Николай.
Мужчина собирался выйти на улицу, чтобы помочь молодому человеку, но супруга отговорила от необдуманного поступка. Николай вызвал полицию и скорую помощь. По его словам, правоохранители и медики приехали довольно быстро.
Еще один свидетель драки едва сам не стал ее участником. Алексей живет в доме
— Я живу через подъезд от места драки. Я уже подходил к двери, как увидел бегущего парня, а за ним толпу. Хотел ему помочь, но затем убегающий начал стрелять. Чтобы не попасть в замес, решил как можно быстрее зайти домой. Как только зашел в подъезд, позвонил в полицию, — рассказал Алексей.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве пояснили, что в результате инцидента травмы получили два человека: 26-летний и 30-летний мужчина, их доставили в больницу.
— Предварительно установлено, что в ходе бытовой ссоры мужчины нанесли друг другу телесные повреждения. 26-летний житель Оби в настоящее время проходит лечение. 30-летний подозреваемый, житель Ленинского района, отпущен из медицинского учреждения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — пояснили в МВД.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.
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