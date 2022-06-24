«Угрожали отрезать голову»: обвиненный в убийстве новосибирец рассказал, почему открыл стрельбу около бара People's

10 августа 2018 года житель Новосибирска Абдурахим Кодиров отмечал день рождения — накануне ему исполнилось 24 года. Молодой человек пригласил «около 10» соотечественников в бар «Доски». Не обошлось без праздничного стола, компания выпивала алкоголь — виски, пиво, шампанское. Ближе к полуночи гости разбрелись, у входа в бар остались пять человек. Мужчины вызывали такси.



— Мимо нас прошел парень и обозвал нас, сказал: «Нерусский, чурка!», он проходил мимо нас. Сказал на всех, ни на кого-то конкретно. Парень был не один, кто именно нас оскорбил и как дословно, я сейчас сказать уже не могу, — заявил Кодиров на очной ставке.

