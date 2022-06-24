«Угрожали отрезать голову»: обвиненный в убийстве новосибирец рассказал, почему открыл стрельбу около бара People's
НГС восстановил хронологию событий по эксклюзивным кадрам видеонаблюдения
Житель Новосибирска Егор Ермолин расстрелял группу молодых парней в центре города, а после смерти одного из оппонентов больше трех лет находился в международном розыске. Следователи заявили — новосибирец устроил стрельбу из хулиганских побуждений, Ермолин уверяет, что оборонялся, а из Новосибирска уехал, потому что на него открыли охоту. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов изучил протокол очной ставки между обвиняемым и другом погибшего, а также восстановил хронологию событий с помощью видео инцидента с камер наблюдения.
Трагедия произошла в ночь на 11 августа 2018 года у бара People’s на Вокзальной Магистрали. Конфликт завязался между двумя компаниями молодых людей. В результате прозвучали выстрелы. Пуля угодила одному из парней прямо в голову, спустя пару дней он скончался в больнице. Подозреваемого установили сразу — новосибирец Егор Ермолин, но задержать его удалось только спустя три года. Участники инцидента снова встретились лицом к лицу в кабинете следователя и поведали разные версии произошедшего.
«Нас обозвали, мы хотели поговорить красиво»
10 августа 2018 года житель Новосибирска Абдурахим Кодиров отмечал день рождения — накануне ему исполнилось 24 года. Молодой человек пригласил «около 10» соотечественников в бар «Доски». Не обошлось без праздничного стола, компания выпивала алкоголь — виски, пиво, шампанское. Ближе к полуночи гости разбрелись, у входа в бар остались пять человек. Мужчины вызывали такси.
— Мимо нас прошел парень и обозвал нас, сказал: «Нерусский, чурка!», он проходил мимо нас. Сказал на всех, ни на кого-то конкретно. Парень был не один, кто именно нас оскорбил и как дословно, я сейчас сказать уже не могу, — заявил Кодиров на очной ставке.
Один человек из компании Кодирова по имени Шокрух решил поговорить с обидчиками, заявив своим товарищам, что сделает это «красиво — то есть красивыми, культурными словами». Вслед за ним отправились двое — Кодиров и Отабек Усманов, еще два человека держались чуть поодаль. Шокрух окликнул парней, которые, по его мнению, оскорбили друзей, приблизился к ним вплотную.
— Я увидел, что Шокрух падает на асфальт от удара в голову, который вроде бы нанес парень в кепке с бородой. Мы испугались того, что «вырубили» Шокруха и дальше нападут на нас, поэтому встали в (боевую) стойку, но не собирались нападать, не совершали никаких замахов и не пытались никого из них ударить, — отметил Кодиров.
Оппоненты, по его словам, тоже встали в боевую стойку. На несколько секунд, уверяет Кодиров, зависла пауза, но потом парень в кепке достал из сумки травматический пистолет и начал стрелять. Пуля сразила его товарища — Отабека Усманова, попала ему прямо в голову, остальные бросились бежать. Самому Кодирову пуля угодила в спину. Стрелок сел в черный автомобиль и скрылся. 23-летнего Усманова госпитализировали, спустя пару дней он скончался в больнице. Личность стрелка впоследствии установили следователи. Им оказался 27-летний (на момент инцидента) новосибирец Егор Ермолин.
«Бывают случаи, когда либо ты, либо тебя»
Ермолина задержали в декабре 2021 года в городе Видное Московской области. Следователи обвинили его в умышленном убийстве из хулиганских побуждений, хулиганстве и побоях.
Новосибирец заявил, что в день трагедии не планировал поход по барам: после работы он заехал к другу, а тот попросил съездить с ним в бар Alpen Grotte за своей девушкой. У бара People’s мужчины встретили знакомых, сели пообщаться за столик на летней веранде. Товарищ Ермолина ушел за возлюбленной (Alpen Grotte находится в шаговой доступности от People’s. — Прим. ред.), перестал отвечать на звонки. Егор решил ехать домой: у входа в бар сел на лавочку, вызвал такси. Вместе с ним собрался ехать один из знакомых.
— Мы пошли на парковку. Услышал крики «Стойте», увидел, что с агрессивным видом шел парень крупного телосложения, махал. Я удивился, почему он зовет, конфликтов ведь не было. Мы остановились, он подошел. Начал грубо выражаться, — заявил на очной ставке Ермолин.
Он отметил, что агрессор советовал «следить за языком», грозил «избить» и, возможно, «отрезать голову» (точно не вспомнил). Ермолин увидел, что к ним приближаются еще несколько человек неславянской внешности. Оценив угрозы, Егор ударил оппонента, в этот момент к нему подбежали несколько человек и, по его словам, «начали прыгать» на него. Он подчеркнул, что его пытались ударить, поэтому достал из сумки травматический пистолет и выстрелил.
— У меня сработал инстинкт, я хотел отпугнуть. В голову я не целился, не знаю, как так вышло вообще. Я хотел себя защитить в этой ситуации, они могли избить меня и покалечить. Бывают случаи, когда либо ты, либо тебя, — заявил Ермолин.
Когда оппоненты разбежались, он подошел к раненому мужчине и три раза ударил его ногой в области ягодиц: по его словам, думал, что если тот встанет, то «продолжит попытки нападать». Ермолин подчеркнул, что «сделал это на эмоциях». Затем сел в машину и уехал с места ЧП.
Почему сбежал стрелок?
Личность Ермолина правоохранители установили в течение нескольких суток после инцидента. После того как Усманов скончался в больнице, уголовное дело, которое изначально было возбуждено по факту «покушения на убийство», было переквалифицировано на статью «умышленное убийство». При этом задержать Ермолина по горячим следам не удалось. Его объявили в розыск.
Параллельно в социальных сетях было опубликовано сообщение от человека, назвавшего себя другом Отабека Усманова. В публикации молодой человек объявил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о местонахождении Ермолина.
— Это задумка друзей, родственники даже не посвящены в это. У нас большой круг общения со всех районов Новосибирска, каждому передаем, — рассказывал корреспонденту НГС один из приятелей убитого.
При этом собеседник подчеркивал, что «светить» свои имена организаторы поисков боятся из-за опасений в том, что у предполагаемого стрелка есть связи в криминальной среде.
Причину побега из Новосибирска сам Ермолин обрисовал так — знакомые сообщили ему, что родственники погибшего из числа приближенных к руководству диаспоры объявили за него награду и хотят отомстить.
— Понял, что люди серьезные, и уехал в Москву, где находился до задержания, — отметил Егор.
Адвокат Ермолина Александр Федотов в беседе с журналистом НГС подчеркнул — его подзащитный воспринял опасность всерьез, в том числе из-за того, что сообщения с угрозами начали поступать его друзьям и знакомым, а в соцсетях появились провокационные комментарии.
— Казел который убил он получить по заслугом. Его эсли не менты то мы сами найдем и накажем. Он заслуживаеть сабачую жизнь, — писал пользователь с ником faig331 (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Также Ермолин заявил следователю, что планировал сдаться полиции после того, как увидит своего новорожденного ребенка.
Хулиган или жертва?!
В настоящее время Егора Ермолина обвиняют в умышленном убийстве, побоях и хулиганстве. Еще один его адвокат Андрей Росс подчеркивает, что обвинение строится на версии следователей о том, что Ермолин спровоцировал конфликт и разрешил его стрельбой из пистолета по своим оппонентам.
— Ермолин, реализуя преступный умысел, направленный на убийство, используя малозначительный повод для утверждения превосходства, не менее одного раза произвел выстрел из неустановленного следствием оружия в область головы Усманова, — говорится в обвинительном заключении.
По словам Федотова, утверждение о том, что преступление было совершено из хулиганских побуждений, было бы обосновано в том случае, если бы Ермолин «шел по улице, увидел группу нерусских парней и начал их оскорблять, а потом открыл стрельбу».
— Учитывая, что противоправные действия начались со стороны группы мужчин неславянской внешности, а мой подзащитный не высказывался в их адрес и не ссорился с ними — здесь признаки превышения пределов необходимой обороны, — констатировал адвокат.
Сообщение Ермолина о том, что в словесной перепалке прозвучали угрозы в его адрес, следователи в середине мая направили на проверку в Железнодорожный отдел полиции. Правоохранителям придется установить, есть ли в действиях друзей погибшего признаки преступления по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Егор Ермолин продолжает находиться в следственном изоляторе. 24 июня состоится предварительное судебное заседание по стрельбе на Вокзальной магистрали. Дело Ермолина будет рассматривать суд присяжных.
В марте 2022 года присяжные оправдали в убийстве жителя Новосибирска, который из огнестрельного оружия расстрелял бизнесмена в центре города. Они посчитали, что мужчина лишь превысил пределы самообороны.