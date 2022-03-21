Убийцу бизнесмена на остановке освободили от наказания в Новосибирске

В Новосибирске освободили от наказания Николая Квочкина, который в 2019 году расстрелял бизнесмена Андраника Мурадяна на остановке. Стрелявшего признали виновным в превышении самообороны и назначили ему один год лишения свободы. Из-за истечения срока давности Николай Квочкин от наказания был освобожден.

— Приговором Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей Квочкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. От отбытия наказания Квочкин освобожден в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.