Убийцу бизнесмена на остановке освободили от наказания в Новосибирске

В Новосибирске освободили от наказания Николая Квочкина, который в 2019 году расстрелял бизнесмена Андраника Мурадяна на остановке. Стрелявшего признали виновным в превышении самообороны и назначили ему один год лишения свободы. Из-за истечения срока давности Николай Квочкин от наказания был освобожден.
— Приговором Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей Квочкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. От отбытия наказания Квочкин освобожден в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.
Помимо этого, Николай Квочкин был оправдан по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Обвинение по этой статье предъявили следователи Новосибирской области.
— Гражданский иск родственников потерпевшего о компенсации морального вреда в связи с совершенным преступлением удовлетворен частично. В пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в судебном департаменте Новосибирской области.
Николай Квочкин 25 июня 2019 года не менее 5 раз выстрелил в
За убийство жены по выходе из полицейского участка бердчанина приговорили к 10,5 года строгого режима.