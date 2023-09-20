«Парень в черном стрелял по нашим балконам»: жители дома на Новочеркасской показали следы от пуль на своих окнах

В Новосибирске жители дома на Новочеркасской заявили, что 18 сентября по их дому открыл стрельбу мужчина. Дебошир, по их словам, высунулся с оружием из окна на лестничной клетке общежития и напротив.
— Неизвестный парень стрелял по нашим балконам. Он весь в черном был и пистолет тоже черный. Никто не пострадал из людей. Только окна на двух этажах, — объяснила читательница НГС.
Полиция проводит проверку случившегося.
— Заявления от двух граждан приняты в установленном порядке, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
17 сентября, под окнами дома на улице Кузьмы Минина произошел конфликт, во время которого прозвучали выстрелы.