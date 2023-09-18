Пистолет, нож и перцовый баллончик: во время конфликта во дворе на Минина прозвучала стрельба

В Новосибирске вчера, 17 сентября, под окнами дома произошел конфликт, во время которого прозвучали выстрелы. На видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54», видно, как трое людей ругаются друг с другом под окнами дома на улице Кузьмы Минина.