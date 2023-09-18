Пистолет, нож и перцовый баллончик: во время конфликта во дворе на Минина прозвучала стрельба

В Новосибирске вчера, 17 сентября, под окнами дома произошел конфликт, во время которого прозвучали выстрелы. На видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54», видно, как трое людей ругаются друг с другом под окнами дома на улице Кузьмы Минина.
— Две компании молодых людей днём в воскресенье выясняли отношения во дворе дома на улице Кузьмы Минина с помощью травмата, ножа и газового баллончика. Завершился конфликт в соседнем дворе. Его итоги автору видео неизвестны, — рассказали в группе «АСТ-54» со ссылкой на подписчика.
НГС пришлось убрать звук с видео из-за матов, но в середине записи раздается звук выстрела: после этого человек в черном после пошатывается. Понять суть конфликта по видео невозможно.
Корреспондент НГС обратились в пресс-службу МВД по Новосибирской области. По данному факту им поступала заявка. По ней проводится проверка.
— Сотрудники полиции на место выезжали. Место осмотрели, с местными жителями поговорили. Из больницы сообщения не поступали, — отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов как минимум на двух улицах.