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Пистолет, нож и перцовый баллончик: во время конфликта во дворе на Минина прозвучала стрельба

Молодые люди кричали друг на друга под окнами дома

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Конфликт развернулся на парковке

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В Новосибирске вчера, 17 сентября, под окнами дома произошел конфликт, во время которого прозвучали выстрелы. На видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54», видно, как трое людей ругаются друг с другом под окнами дома на улице Кузьмы Минина.

— Две компании молодых людей днём в воскресенье выясняли отношения во дворе дома на улице Кузьмы Минина с помощью травмата, ножа и газового баллончика. Завершился конфликт в соседнем дворе. Его итоги автору видео неизвестны, — рассказали в группе «АСТ-54» со ссылкой на подписчика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел вчера, 17 сентября

Видео: АСТ-54

НГС пришлось убрать звук с видео из-за матов, но в середине записи раздается звук выстрела: после этого человек в черном после пошатывается. Понять суть конфликта по видео невозможно.

Корреспондент НГС обратились в пресс-службу МВД по Новосибирской области. По данному факту им поступала заявка. По ней проводится проверка.

— Сотрудники полиции на место выезжали. Место осмотрели, с местными жителями поговорили. Из больницы сообщения не поступали, — отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов как минимум на двух улицах.

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СтрельбаКонфликтКузьмы МининаНовосибирск
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