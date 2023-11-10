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СрочноНовосибирец открыл стрельбу по полицейским
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Новосибирец запер в квартире девушку и открыл стрельбу по полицейским: участковый ранен

Мужчина уже арестован, известно, что в момент инцидент он был пьян

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Участковый пришел на вызов

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Ленинский районный суд вчера, 9 ноября 2023 года, арестовал новосибирца, который в пьяном видео открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским и ранил участкового. Об этом сегодня редакции НГС рассказали два несвязанных источника в правоохранительных органах.

— Это произошло в ночь с 7 на 8 ноября. Приехал на выезд старший участковый, а мужчина начал в него стрелять и ранил в руку, нетяжело, — рассказал один из источников.

Нетрезвый злоумышленник, по данным источника, не выпускал из квартиры свою знакомую, которая и вызвала полицейских.

По данным другого собеседника НГС, в отношении стрелка возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь полицейского).

— Его вчера арестовали, на 2 месяца, — рассказал источник.

В Ленинском суде подтвердили, что заседание по избранию меры пресечения мужчине прошло 9 ноября 2023 года.

Ранее НГС писал о том, что как пьяный подросток устроил опасные развлечения в новосибирском поселке. Он катался на мотоблоке и стрелял по детям.

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