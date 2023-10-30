17-летний подросток обстрелял детей в новосибирском поселке: хулиган катался с пистолетом на мотоблоке

По версии следствия, обвиняемый, ехал днем на мотоблоке по улице Лесная в поселке Октябрьский.

— Парень, имея при себе пневматический пистолет, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя свое пренебрежительное отношение к обществу, выстрелил не менее двух раз в направлении троих потерпевших, двое из которых несовершеннолетние, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.