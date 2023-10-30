17-летний подросток обстрелял детей в новосибирском поселке: хулиган катался с пистолетом на мотоблоке

В Новосибирской области следователи закончили разбираться в уголовном деле о хулиганстве 17-летнего подростка из Усть-таркского района. Молодого человека обвинили в хулиганстве, о подробностях разбирательства рассказали в региональном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемый, ехал днем на мотоблоке по улице Лесная в поселке Октябрьский.
— Парень, имея при себе пневматический пистолет, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя свое пренебрежительное отношение к обществу, выстрелил не менее двух раз в направлении троих потерпевших, двое из которых несовершеннолетние, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Двое детей, ставшие мишенями для агрессивного подростка, были ранены, но не слишком серьезно, и действия обвиняемого следователи СК расценили как вооруженное хулиганство. В ходе следствия юноша признал вину. Ни в прокуратуре, ни в СК не смогли уточнить, был ли обвиняемый трезв в момент стрельбы, и откуда взял пневматический пистолет.
Сегодня материалы дела были переданы судье Татарского районного суда. Подростку грозит до 5 лет колонии или полумиллионный штраф.
Ранее НГС писал о том, что уголовное дело возбудили в отношении новосибирца, который ехал по Октябрьскому мосту на машине и стрелял в окно. Его тоже заподозрили в вооруженном хулиганстве.