На новосибирца, который стрелял за рулем на Димитровском мосту завели уголовное дело — ему грозит до 7 лет колонии

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как новосибирец выстрелил из предмета, похожего на пистолет. В это время он ехал за рулем по Димитровскому мосту.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Богдан Киселев», видно, что в машине по Димитровскому мосту едет компания парней. 19-летний водитель Богдан достает предмет, похожий на аэрозольный пистолет, и стреляет из него. После компания смеется.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Вчера стало известно, что в ГИБДД его хотят наказать и из-за отсутствия ремня безопасности.
После публикации информации от ГИБДД юноша заявил, что у него снова началась «волна хайпа». Ранее парень прокатился на крыше машины и во время поездки запускал фейерверк.