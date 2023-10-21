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На новосибирца, который стрелял за рулем на Димитровском мосту завели уголовное дело — ему грозит до 7 лет колонии

Полиция проводит расследование инцидента

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Наказать блогера хотят и за не пристегнутый ремень

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как новосибирец выстрелил из предмета, похожего на пистолет. В это время он ехал за рулем по Димитровскому мосту.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Богдан Киселев», видно, что в машине по Димитровскому мосту едет компания парней. 19-летний водитель Богдан достает предмет, похожий на аэрозольный пистолет, и стреляет из него. После компания смеется.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Вчера стало известно, что в ГИБДД его хотят наказать и из-за отсутствия ремня безопасности.

После публикации информации от ГИБДД юноша заявил, что у него снова началась «волна хайпа». Ранее парень прокатился на крыше машины и во время поездки запускал фейерверк.

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