Новосибирец выстрелил за рулем на Димитровском мосту — его хотят наказать из-за отсутствия ремня

Новосибирец выстрелил из предмета, похожего на пистолет, пока ехал за рулем по Димитровскому мосту. В ГИБДД его хотят наказать из-за отсутствия ремня безопасности.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Богдан Киселев», видно, что в машине по Димитровскому мосту едет компания парней. 19-летний водитель Богдан достает предмет, похожий на аэрозольный пистолет, и стреляет из него. После компания смеется.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, по данному факту усматривается административное правонарушение по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности). По данным ГИБДД, парень и его пассажиры были не пристегнуты.
— Госавтоинспекцией города Новосибирска проводится проверка по данному факту, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После публикации информации от ГИБДД юноша заявил, что у него снова началась «волна хайпа». Ранее парень прокатился на крыше машины и во время поездки запускал фейерверк.
Ранее в Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой на Затулинке. Инцидент произошел на Виктора Уса и попал на видео.