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Новосибирец выстрелил за рулем на Димитровском мосту — его хотят наказать из-за отсутствия ремня

Парень использовал предмет, похожий на пистолет

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Предмет, который держит парень, похож на аэрозольный пистолет

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Новосибирец выстрелил из предмета, похожего на пистолет, пока ехал за рулем по Димитровскому мосту. В ГИБДД его хотят наказать из-за отсутствия ремня безопасности.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Богдан Киселев», видно, что в машине по Димитровскому мосту едет компания парней. 19-летний водитель Богдан достает предмет, похожий на аэрозольный пистолет, и стреляет из него. После компания смеется.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Богдан Киселев»

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, по данному факту усматривается административное правонарушение по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности). По данным ГИБДД, парень и его пассажиры были не пристегнуты.

— Госавтоинспекцией города Новосибирска проводится проверка по данному факту, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

После публикации информации от ГИБДД юноша заявил, что у него снова началась «волна хайпа». Ранее парень прокатился на крыше машины и во время поездки запускал фейерверк.

Ранее в Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой на Затулинке. Инцидент произошел на Виктора Уса и попал на видео.

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