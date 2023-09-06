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Новосибирец запустил фейерверк во время поездки на крыше машины — видео

Автоинспекторы ищут смельчака

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Пассажир прокатился с ветерком на крыше авто

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Сотрудники новосибирской Госавтоинспекции разыскивают водителя, который прокатил на крыше своей машины молодого человека. Парень во время поездки запускал фейерверк.

Видео с автопрогулкой по площади Ленина попало в социальные сети. На кадрах видно, что автомобиль поврежден спереди, в частности, у него повреждена фара.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Видео: Новосибирский паблик

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, полицейские уже составили ориентировки на установление личности водителя.

Новосибирец нарушил правила перевозки людей. За это ему грозит административный штраф в 1 000 рублей.

Ранее НГС рассказывал, как 5 сентября автомобиль Toyota Sprinter врезался в бетонное ограждение. Водителя госпитализировали.

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ГосавтоинспекцияНовосибирскСалютФейерверкПлощадь Ленина
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