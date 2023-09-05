Сибиряк на машине влетел в бетонное ограждение: фото покореженной Toyota Sprinter

Утром 5 сентября в Новосибирске автомобиль Toyota Sprinter врезался в бетонное ограждение. Пострадал 28-летний водитель, его госпитализировали.
ДТП случилось в Октябрьском районе в 5:45, сообщили в Госавтоинспекции по городу Новосибирску. У водителя взяли анализы для медосвидетельствования.
В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что «Тойота» ехала на большой скорости и обогнала попутный автомобиль. В сообществе добавили, что пострадавший был за рулем чужого автомобиля. Также уточняется, что от удара машина загорелась, но ее смогли быстро потушить другие водители. В ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС сообщили, что к ним заявок по этому происшествию не поступало.
Ранее НГС писал о том, что четырехлетний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя без прав за рулем Lexus. Он столкнулся с Land Cruiser Prado.