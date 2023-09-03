Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного водителя Lexus без прав

В ГИБДД региона сообщили НГС о том, что водитель Lexus был пьян и не имел прав управления транспортным средством.



— По предварительной информации водитель Lexus LS430 не справился с управлением, зацепив обочину, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, под управлением женщины 1982 года рождения, — добавили в ГИБДД.