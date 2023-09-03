Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного водителя Lexus без прав

3 сентября на Краснояровском шоссе под Новосибирском пьяный водитель Lexus LS430 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado. В ДТП пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus.
В ГИБДД региона сообщили НГС о том, что водитель Lexus был пьян и не имел прав управления транспортным средством.
— По предварительной информации водитель Lexus LS430 не справился с управлением, зацепив обочину, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, под управлением женщины 1982 года рождения, — добавили в ГИБДД.
Сегодня стало известно, что водитель Nissan Laurel Medalist врезалась два автомобиля, припаркованных у дома №96/1 на улице Кропоткина, а затем скрылась в неизвестном направлении.