Женщина протаранила два автомобиля и покинула место ДТП в Новосибирске — видео

Водитель Nissan Laurel Medalist врезалась два автомобиля, припаркованных у дома №96/1 на улице Кропоткина, а затем скрылась в неизвестном направлении. Видеозапись ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54» 3 сентября.
На кадрах видно, что женщина повредила не только чужие авто, но и собственный бампер. Вместе с отваливающейся запчастью она покидает парковку. Журналист НГС предложил автору видео рассказать подробности произошедшего, но тот не ответил на сообщение на момент публикации материала.
Это автомобиль ранее был зарегистрирован на жителя Новосибирска Виктор Плотникова. Мужчина заявил НГС, что этим автомобилем уже не владеет.
— Синий Nissan я продал около двух лет назад молодым томичам. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, — сказал Плотников.
В городе Карасуке 7 августа на регулируемом пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку. Водитель покинул место ДТП.