Женщина протаранила два автомобиля и покинула место ДТП в Новосибирске — видео

На кадрах видно, что женщина повредила не только чужие авто, но и собственный бампер. Вместе с отваливающейся запчастью она покидает парковку. Журналист НГС предложил автору видео рассказать подробности произошедшего, но тот не ответил на сообщение на момент публикации материала.