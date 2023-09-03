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Женщина протаранила два автомобиля и покинула место ДТП в Новосибирске — видео

Инцидент произошёл на парковке на улице Кропоткина

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Покидала ДТП женщина с оторванным бампером

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Водитель Nissan Laurel Medalist врезалась два автомобиля, припаркованных у дома №96/1 на улице Кропоткина, а затем скрылась в неизвестном направлении. Видеозапись ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54» 3 сентября.

На кадрах видно, что женщина повредила не только чужие авто, но и собственный бампер. Вместе с отваливающейся запчастью она покидает парковку. Журналист НГС предложил автору видео рассказать подробности произошедшего, но тот не ответил на сообщение на момент публикации материала.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор видео не ответил на просьбу НГС об интервью

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Это автомобиль ранее был зарегистрирован на жителя Новосибирска Виктор Плотникова. Мужчина заявил НГС, что этим автомобилем уже не владеет.

— Синий Nissan я продал около двух лет назад молодым томичам. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, — сказал Плотников.

В городе Карасуке 7 августа на регулируемом пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку. Водитель покинул место ДТП.

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