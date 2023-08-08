«Приостановился, посмотрел и скрылся»: сибиряк на большой скорости сбил 6-летнюю девочку

— Госавтоинспекция Карасукского района просит помочь разыскать водителя, который наехал на несовершеннолетнего пешехода. Вечером 7 августа, примерно в 18:15, на пешеходном переходе по улице Тургенева неподалеку от детской поликлиники совершили наезд на ребенка 2016 года рождения, — сообщила Марина Беляева на своей странице в соцсети.

