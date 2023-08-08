«Приостановился, посмотрел и скрылся»: сибиряк на большой скорости сбил 6-летнюю девочку

В городе Карасуке Новосибирской области в понедельник, 7 августа, на регулируемом пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку. Водитель покинул место ДТП. Его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» инспектор по ПБДД межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» Марина Беляева.
— Госавтоинспекция Карасукского района просит помочь разыскать водителя, который наехал на несовершеннолетнего пешехода. Вечером 7 августа, примерно в 18:15, на пешеходном переходе по улице Тургенева неподалеку от детской поликлиники совершили наезд на ребенка 2016 года рождения, — сообщила Марина Беляева на своей странице в соцсети.
В результате ДТП 6-летнюю девочку с травмами доставили в Карасукскую ЦРБ. Очевидцы сообщают, что она переходила дорогу по пешеходному переходу.
— Неустановленный водитель двигался на прилично большой скорости, сбив ребенка приостановился, посмотрел и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, — добавила Марина Беляева.
Свидетели аварии утверждают, что виновник аварии ехал на машине, которая попала на запись видеорегистратора. В Госавтоинспекции района отметили: предположительно это белая Toyota Corolla.
Сотрудники полиции ищут неизвестного водителя, а также просят местных жителей поделиться информацией, если кому-то что-либо известно о случившемся ДТП или если у кого-то есть запись с видеорегистратора с места аварии. Очевидцев просят обращаться в отдел полиции по номеру 383–55 31–063 или в дежурную часть по номеру 383–55 33–222.
На момент публикации в Госавтоинспекции Карасукского района корреспонденту НГС сообщили, что предполагаемого виновника аварии не нашли.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске сбили 8-летнего мальчика на дороге. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.