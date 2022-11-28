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Россиянин нелегально провез в Новосибирск чучело крокодила — рептилию изъяли таможенники

Крокодил прибыл в Россию из Вьетнама

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У туриста не было разрешительных документов

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В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники таможни изъяли у туриста чучело сиамского крокодила при попытке нелегального ввоза из-за границы. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, рептилию привез из Вьетнама гражданин России.

Кроме крокодила, в Новосибирск без разрешительных документов попытались провезти морскую раковину из Танзании. Раковину моллюска семейства Сердцевидок обнаружили в багаже новосибирского туриста.

— В обоих случаях пассажиры международных авиалиний проследовали через «зеленый» коридор, своими действиями заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перемещение таких предметов через границу допускается только при наличии разрешительных документов. Их не оказалось у туристов.

Чучело крокодила и раковину передали Зоологическому музею Томского государственного университета

Чучело крокодила и раковину передали Зоологическому музею Томского государственного университета

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В результате суды признали виновными путешественников в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Чучело крокодила и морскую раковину обратили в федеральную собственность, а после безвозмездно передали Зоологическому музею Томского государственного университета.

Отметим, в конце ноября авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Полеты доступны в Бангкок и Пхукет. Первый регулярный рейс в Таиланд авиакомпания задержала.

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