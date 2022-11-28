Россиянин нелегально провез в Новосибирск чучело крокодила — рептилию изъяли таможенники

В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники таможни изъяли у туриста чучело сиамского крокодила при попытке нелегального ввоза
Кроме крокодила, в Новосибирск без разрешительных документов попытались провезти морскую раковину из Танзании. Раковину моллюска семейства Сердцевидок обнаружили в багаже новосибирского туриста.
— В обоих случаях пассажиры международных авиалиний проследовали через «зеленый» коридор, своими действиями заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию, — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перемещение таких предметов через границу допускается только при наличии разрешительных документов. Их не оказалось у туристов.
В результате суды признали виновными путешественников в совершении административных правонарушений по
Отметим, в конце ноября авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Полеты доступны в Бангкок и Пхукет. Первый регулярный рейс в Таиланд авиакомпания задержала.