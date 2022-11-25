«Непонятно, улетим или нет»: «Аэрофлот» задерживает первый рейс из Новосибирска в Таиланд на 5 часов

Сегодня, 25 ноября, авиакомпания «Аэрофлот» задержала свой первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылет уже 5 часов.



— Сегодня задерживает первый свой рейс до Бангкока компания «Аэрофлот». Пассажиры сидят в ожидании вылета с 5 утра, и непонятно, улетим или нет. Может, и не полетим, у многих оплачены гостиницы, люди сидят с маленькими детьми. Вылет перенесли второй раз за день. Билеты на одного туда и обратно по акции стоил 40 тысяч рублей, — сообщил читатель НГС.