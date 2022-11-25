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«Непонятно, улетим или нет»: «Аэрофлот» задерживает первый рейс из Новосибирска в Таиланд на 5 часов

По словам читателя НГС, он купил билеты туда-обратно по акции на одного человека за 40 тысяч

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С 25 ноября «Аэрофлот» начал выполнять полеты в Таиланд

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Сегодня, 25 ноября, авиакомпания «Аэрофлот» задержала свой первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылет уже 5 часов.

— Сегодня задерживает первый свой рейс до Бангкока компания «Аэрофлот». Пассажиры сидят в ожидании вылета с 5 утра, и непонятно, улетим или нет. Может, и не полетим, у многих оплачены гостиницы, люди сидят с маленькими детьми. Вылет перенесли второй раз за день. Билеты на одного туда и обратно по акции стоил 40 тысяч рублей, — сообщил читатель НГС.

В 14:00 пассажиры уже должны были быть в Таиланде

В 14:00 пассажиры уже должны были быть в Таиланде

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На момент публикации в пресс-службе аэропорта Толмачево и в авиакомпании «Аэрофлот» ситуацию не прокомментировали.

Ранее стало известно о том, что из Новосибирска в Шри-Ланку запустили прямые рейсы. Чартерные полеты выполняет с ноября авиакомпания Azur Air.

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АэрофлотТаиландАэропорт ТолмачевоЗадержка рейса
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