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Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Шри-Ланку

Самолеты будут летать раз в неделю

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Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air

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Из Новосибирска в Шри-Ланку запустят прямые рейсы. Авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные полеты с ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

По расписанию на сайте аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска в столицу Шри-Ланки Коломбо запустят 7 ноября, самолеты будут летать раз в неделю: по нечетным неделям — в понедельник, по четным — в пятницу. Время в полете составит 8 часов 45 минут.

Чартерные рейсы будут выполняться раз в неделю

Чартерные рейсы будут выполняться раз в неделю

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Как сообщили в посольстве Шри-Ланки в Москве, прямые рейсы запустят из наиболее крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АЗУР ЭЙР» образовано в 1998 году. Владельцы компании Фукаловы Анна (55%) и Людмила (45%). На конец 2021 года выручка организации составила 44,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 953,6 миллионов рублей.

Чартерные рейсы из Новосибирска запустят с 5 ноября в Таиланд на остров Пхукет, туда самолеты не летали более двух лет из-за пандемии коронавируса.

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