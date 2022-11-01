Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Шри-Ланку
Самолеты будут летать раз в неделю
Из Новосибирска в Шри-Ланку запустят прямые рейсы. Авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные полеты с ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
По расписанию на сайте аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска в столицу Шри-Ланки Коломбо запустят 7 ноября, самолеты будут летать раз в неделю: по нечетным неделям — в понедельник, по четным — в пятницу. Время в полете составит 8 часов 45 минут.
Как сообщили в посольстве Шри-Ланки в Москве, прямые рейсы запустят из наиболее крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АЗУР ЭЙР» образовано в 1998 году. Владельцы компании Фукаловы Анна (55%) и Людмила (45%). На конец 2021 года выручка организации составила 44,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 953,6 миллионов рублей.
Чартерные рейсы из Новосибирска запустят с 5 ноября в Таиланд на остров Пхукет, туда самолеты не летали более двух лет из-за пандемии коронавируса.