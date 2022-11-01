Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Шри-Ланку

Из Новосибирска в Шри-Ланку запустят прямые рейсы. Авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные полеты с ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

По расписанию на сайте аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска в столицу Шри-Ланки Коломбо запустят 7 ноября, самолеты будут летать раз в неделю: по нечетным неделям — в понедельник, по четным — в пятницу. Время в полете составит 8 часов 45 минут.