Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Таиланд — они не летали туда более двух лет
Полетов не было из-за пандемии коронавируса
Из Новосибирска с ноября начнут летать чартерные рейсы на остров Пхукет в Таиланде. Как сообщили в пресс-службе Толмачево, полеты запустит компания Pegas fly. Первый самолет отправится 5 ноября.
В ассоциации туроператоров России рассказали, что помимо Новосибирска, дочерняя компания Pegas «Икар» начнет возить туристов из Хабаровска, Красноярска, Иркутска. До этого начали летать рейсы из Москвы.
Пакетные туры уже появились на сайте Pegas. Цены там на одного человека на 6 ночей начинаются от 92 тысяч рублей.
Как рассказала Светлана Фомина, председатель новосибирской ассоциации туроператоров, из Новосибирска самолеты в Таиланд не летали более двух лет, с начала пандемии ковида.
— Цены примерно сопоставимы с остальными зарубежными поездками. Прямой рейс — это удобно и замечательно для туристов. Цена идет дешевле, чем с транзитами. Через Москву, Казахстан, Иркутск ранее летали. Хорошее предложение на зимний сезон, — рассказала Светлана Фомина.
Как добавила председатель ассоциации туроператоров, Таиланд востребован среди новосибирцев на зимний период.
В компании Pegas подтвердили, что самолеты в Таиланд начнут летать в ноябре, и предложили обратиться в местные отделения турагентства.
В начале октября S7 Airlines начали продавать билеты из Иркутска в столицу Таиланда Бангкок. Первый рейс отправится 2 ноября.
Туроператоры назвали направления, по которым чаще всего улетали жители Новосибирска в этом году в сентябре и октябре. Они назвали стоимость путевок и причины резкой смены цен.