Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Таиланд — они не летали туда более двух лет

Из Новосибирска с ноября начнут летать чартерные рейсы на остров Пхукет в Таиланде. Как сообщили в пресс-службе Толмачево, полеты запустит компания Pegas fly. Первый самолет отправится 5 ноября.

В ассоциации туроператоров России рассказали, что помимо Новосибирска, дочерняя компания Pegas «Икар» начнет возить туристов из Хабаровска, Красноярска, Иркутска. До этого начали летать рейсы из Москвы.

Пакетные туры уже появились на сайте Pegas. Цены там на одного человека на 6 ночей начинаются от 92 тысяч рублей.