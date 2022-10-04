Авиасообщение с Таиландом после снятия ковидных ограничений: назначены рейсы из Иркутска

S7 Airlines начали продавать билеты из Иркутска в столицу Таиланда Бангкок. Первый рейс отправится 2 ноября.

— Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска — 10:05, прибытия в Бангкок — 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15, — рассказали в телеграм-канале S7.