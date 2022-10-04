20idei
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 57.57
eur 54.39
Тема дняПростились с 23-летним погибшим в спецоперации
Все новости
Все новости

Авиасообщение с Таиландом после снятия ковидных ограничений: назначены рейсы из Иркутска

Самолеты будут летать пять раз в неделю

335
ds

Полететь в Таиланд можно с пересадкой в Иркутске

Поделиться

S7 Airlines начали продавать билеты из Иркутска в столицу Таиланда Бангкок. Первый рейс отправится 2 ноября.

— Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска — 10:05, прибытия в Бангкок — 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15, — рассказали в телеграм-канале S7.

В пресс-службе аэропорта Толмачево отметили, что авиасообщение у Новосибирска с Таиландом прекратилось весной прошлого года.

Как уточнили в S7, благодаря маршрутной сети с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет полететь из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России.

Как написано на сайте S7, билеты в эконом из Иркутска до Бангкока стоят больше 70 тысяч рублей.

Билетов на 2 ноября не осталось

Билетов на 2 ноября не осталось

Поделиться

Билеты уже на 15 ноября стоят намного дешевле

Билеты уже на 15 ноября стоят намного дешевле

Поделиться

Добраться до Иркутска из Новосибирска можно двумя способами. Это самолетом и поездом. Как написано на сайте S7, билет на самолет в классе «Эконом» стоит в районе 10 тысяч рублей. По данным сайта РЖД, билет на поезд стоит от 2,5 тысячи до 9 тысяч рублей.

Ехать до Иркутска на поезде больше суток

Ехать до Иркутска на поезде больше суток

Поделиться

Как сообщили в ТАСС, с 1 октября в Таиланде сняли все ковидные ограничения.

Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По теме

ТаиландСамолетыКоронавирус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2