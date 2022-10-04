Авиасообщение с Таиландом после снятия ковидных ограничений: назначены рейсы из Иркутска
Самолеты будут летать пять раз в неделю
S7 Airlines начали продавать билеты из Иркутска в столицу Таиланда Бангкок. Первый рейс отправится 2 ноября.
— Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска — 10:05, прибытия в Бангкок — 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15, — рассказали в телеграм-канале S7.
В пресс-службе аэропорта Толмачево отметили, что авиасообщение у Новосибирска с Таиландом прекратилось весной прошлого года.
Как уточнили в S7, благодаря маршрутной сети с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет полететь из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России.
Как написано на сайте S7, билеты в эконом из Иркутска до Бангкока стоят больше 70 тысяч рублей.
Добраться до Иркутска из Новосибирска можно двумя способами. Это самолетом и поездом. Как написано на сайте S7, билет на самолет в классе «Эконом» стоит в районе 10 тысяч рублей. По данным сайта РЖД, билет на поезд стоит от 2,5 тысячи до 9 тысяч рублей.
Как сообщили в ТАСС, с 1 октября в Таиланде сняли все ковидные ограничения.
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.